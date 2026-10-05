“DMZ 폭발은 북한군 설치 지뢰가 원인,” 최종 조사 결과. MDL 이남 북한군 지뢰 지대 제거

지난달 21일 비무장지대(DMZ)에서 폭발해 한국군 병사 3명을 부상하게 만든 지뢰는 북한군이 군사분계선(MDL) 이남에 설치한 것으로 판명됐다고 한국군 합동참모본부(합참)가 5일 밝혔습니다.

이에 따라 합참은 5일 이번 사건의 원인이 된 MDL 이남 지역의 북한군 지뢰 지대를 제거했다고 밝혔습니다.

권대원 합참 차장은 이날 국방부 청사에서 연 최종 조사 결과 브리핑에서, 이번 DMZ 지뢰 폭발 사건은 “북한이 소위 국경선 요새화 작업을 빌미로 군사분계선 이남에 설치한 수지(플라스틱) 반보병 지뢰에 의해 MDL 이남에서 정상적 작전을 수행하던 우리 장병이 큰 부상을 당한 것”이라고 강조했습니다.

권 차장은 이날 발표와 관련해 “합동 현장조사 TF가 9월 26일부터 29일까지 유엔군사령부와 공동으로 현장조사를 마쳤으며, 유엔사 공동 현장조사 결과와 2일 접수한 국립과학수사연구원의 감정 결과를 토대로 한 것”이라고 설명했습니다.

권 차장은 또 “9월 29일 최종 조사 간 실제 북한군 수지 반보병 지뢰를 추가로 발견했고, 인근에서 1차 폭발, 2차 폭발 지점도 확인했다”며 “유엔사 합동정보조사팀은 최종적으로 GPS를 이용, 3개 지점이 MDL 이남 10여 m로 확인돼 정전협정을 위반한 것으로 판단했다”고 밝혔습니다.

이어 지뢰의 종류와 소유 주체에 대해 “사안의 중요성을 고려해 수차례 국립과학수사연구원 감정을 실시했고 1, 2차 성분 검사에서 TNT와 갈색 이물질, 열경화성 수지 성분들을 발견해 북한군 수지 반보병 지뢰로 확인됐다”고 말했습니다.

권 차장은 “보다 정확하게 하고자 부상자들의 몸에서 나온 파편과 과거 임진강에서 수거한 북한군 수지 반보병 지뢰와 비교 감정해 동일하다는 사실을 재확인했다”고 밝혔습니다.

지뢰 매설 상황에 대해서는 “9월 21일 작전 당시 개척조가 발견한 지뢰가 5~10cm 가량 매설됐다고 진술했으며, 9월 29일 최종 조사 간 발견한 새로운 북한 수지 반보병 지뢰도 3cm 가량 매설됐던 것으로 확인했다”며, “유엔사도 해당 지뢰는 인위적으로 위치시킨 것이며, 설치 시기는 12개월 이전으로 평가했다”고 설명했습니다.

권 차장은 “실제 발견 지뢰와 폭발된 지뢰 화구의 간격 및 열간 거리를 고려할 때 유실 지뢰가 아닌 매설된 전형적인 북한군 지뢰 지대로 판단했다”고 강조했습니다.

그러면서, “유엔사 공동조사 결과와 과학적 근거에 의거해 북한이 소위 국경선 요새화 작업을 빌미로 MDL 이남에 설치한 수지 반보병 지뢰에 의해 MDL 이남에서 정상적인 DMZ 작전을 수행하던 우리 장병이 큰 부상을 당한 것으로 최종 판단했다”고 말했습니다.

이에 따라 한국군은 “이번 지뢰 폭발의 원인이 되고 유엔사가 정전협정 위반으로 인정한 MDL 이남의 북한군 지뢰 지대를 5일 12시 51분경 제거했다”고 권 차장은 밝혔습니다.

이어 “이번 작전의 목적은 북한이 정전협정을 위반하여 MDL 이남에 설치한 지뢰지대를 제거하는 것이며, 유엔사와 긴밀히 공조를 통해 정전협정을 준수하고 우발적 충돌 방지를 위한 대책을 강구한 가운데 안전하게 시행됐다”고 말했습니다.

권 차장은 “앞으로 군은 북한이 MDL 이남에 설치한 지뢰 지대에 대해 자발적으로 제거하지 않을 경우 비무장지대의 평화와 우리 장병의 안전을 위해 MDL 이남에 설치한 지뢰 제거 작전을 지속 시행해 나아갈 것”이라고 강조했습니다.

권 차장은 북한에 대해 “지금이라도 이번 지뢰 폭발로 부상당한 우리 장병들에 대해 진심 어린 사과와 정전협정을 위반하여 설치한 지뢰들을 즉시 제거할 것을 강력하게 촉구한다”고 말했습니다.

VOA 뉴스