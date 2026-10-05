한국 국방부, 실탄 미장착 경계근무 전방부대들에 기관경고

한국 국방부는 육군 1군단의 '실탄 미장착' 경계작전 논란 후 점검 결과 다른 전방 군단에서도 유사 사례를 확인하고 기관경고 조치하기로 한 것으로 알려졌습니다.

`연합뉴스’ 등 한국 언론들에 따르면 국방부 관계자는 5일 “점검 시점 기준으로 지침서 개정이나 관련 근거 공문 없이 일부 부대에서 일부 화기를 휴대(미삽탄)로 운영하고 있었다”고 밝혔습니다.

이에 따라 국방부는 절차를 준수하지 않고 삽탄 원칙을 어긴 1·2군단 및 3군단 예하 22사단과 전방 군단의 상급부대인 육군 지상작전사령부(지작사)에 기관경고 처분을 내리기로 한 것으로 전해졌습니다.

보도에 따르면 국방부 관계자는 “점검 결과에 따라 합동참모본부(합참), 지작사 및 예하 군(사)단에 대해 기관경고 및 개선을 처분할 예정”이라고 말했습니다.

탄약 휴대 방법은 지작사 통제 업무인 만큼 지작사에는 기관경고를 하고, 합참에 대해서는 업무체계를 보완하라는 취지로 개선 처분할 예정인 것으로 알려졌습니다.

다만 이번 논란으로 직무 배제됐던 한기성 육군 1군단장 등 개인에 대한 징계요구는 하지 않을 방침입니다.

이에 대해 국방부 관계자는 “탄약 휴대 방법을 지침과 다르게 적용한 시기를 정확히 확인할 수 없고, 부대별로 업무 관련자가 다수라 개인을 특정하는 것은 현실적으로 제한되어 제도 개선할 수 있도록 기관경고 처분을 하는 것”이라고 설명했습니다.

서부전선을 관할하는 1군단은 올해 상반기부터 최전방 소초(GP)와 일반전초(GOP) 경계작전에서 K6 중기관총, K4 고속유탄발사기 등 공용화기에 실탄을 삽탄하지 않도록 경계작전 지침을 변경한 사실이 지난 7월 알려져 논란을 빚은 바 있습니다.

아울러 개인화기에도 실탄 삽탄을 하지 않은 사실이 이후 추가로 드러났습니다.

GP 와 GOP 등 전방 지역에서 군의 화기 운용은 실탄 삽탄이 원칙입니다.

이에 따라 국방부는 지난 8월 전방부대의 운용 실태 점검을 실시했습니다.

앞서 국회 국방위원회 소속 국민의 힘 강선영 의원실 등에 따르면 1군단 외에도 GP와 GOP 경계를 맡는 2·3·5군단에서 개인과 공용 화기 미삽탄 사례가 확인됐습니다.

VOA 뉴스