한국 국방장관 “북한 핵무기 80~120개 보유. 북 핵 보유 인정 못 해”

안규백 한국 국방부 장관은 20일 한국 정부는 북한이 적게는 80개에서 많게는 120개의 핵무기를 보유하고 있다고 말했습니다.

안 장관은 이날 국회 국방위원회에서 북한의 핵무기 수에 대한 정부의 평가를 묻는 질문에 “우리가 보통은 80~120개 정도로 보는데 정확한 수치를 말하는 것은 상당히 제한적”이라고 대답했습니다.

안 장관의 이같은 발언은 북한이 핵무기 57개를 보유하고 있다고 한 도널드 트럼프 미국 대통령의 평가와는 적잖이 차이가 나는 것입니다.

안 장관은 트럼프 대통령이 북한의 핵무기 숫자를 구체적으로 거론한 것은 북한의 핵 보유를 인정한 것 아니냐는 질문에 "한국 국방장관이 거기에 대해 논평한다는 건 적절치 않은 것 같다"고 말했습니다.

안 장관은 그러나 북한의 핵 보유를 인정하느냐는 질문에는 “공식적으로 인정할 수 없다”고 강조했습니다.

앞서 스웨덴의 싱크탱크인 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)는 지난 6월 발표한 연례 보고서에서 북한이 약 60개의 핵무기를 보유한 것으로 추정한 바 있습니다.

한편 안 장관은 한국의 자체 핵무장에 대해 “우리는 핵을 개발할 수 없다”고 거듭 확인했습니다.

안 장관은 “미국의 전술핵도 우리가 받아들이면 안 된다”며, “미국의 핵우산을 확살히 제공받는 정책으로 우리가 일관되게 나가고 있는 것”이라고 말했습니다.