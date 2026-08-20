이재명 대통령 “연합훈련 축소 트럼프 대통령 결단에 경의…페이스메이커 역할에 최선 다할 것”

이재명 한국 대통령은 19일 미한 연합훈련을 대폭 축소하도록 한 도널드 트럼프 미국 대통령의 메시지에 대해 “한반도에서 적대와 대결을 넘어 평화를 만들기 위한 고심이 담긴 큰 결정으로 느껴진다”고 밝혔습니다.

이 대통령은 이날 소셜미디어 X에 올린 글에서 이같이 밝히며, “한미 연합연습과 야외기동훈련 축소를 통해서라도 한반도에서 평화체제 구축을 위한 대화 여건을 조성하려는 트럼프 대통령님의 의지와 노력에 공감하며, 그 결단에 경의를 표한다”고 말했습니다.

그러면서 “트럼프 대통령님의 이 결단이 북미간 신뢰 구축과 대화 재개를 거쳐 한반도의 안정적 평화체제 구축으로 이어지기를 기대한다”고 밝혔습니다.

이 대통령은 이어 자신은 트럼프 대통령의 “피스메이커 활동을 촉진하고 기여하는 페이스메이커 역할에 최선을 다할 것”이라고 강조했습니다.

이 대통령은 또 한국 정부는 “여러 계기에 호르무즈 해협에서의 자유로운 통항 회복을 위한 미국을 포함한 국제사회의 노력에 적극 동참할 것을 밝힌 바 있다”며, 이를 위해 “대한민국 법령과 기본정책상 감내할 수 있는 범위 내에서 여러 실질적 기여 방안에 대해 미측과 계속 긴밀하게 소통해 나갈 것”이라고 밝혔습니다.