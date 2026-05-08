한·일 안보정책협의회 개최…한미일 협력 중요성 확인

한국과 일본의 외교·국방 고위 당국자들이 7일 서울에서 안보정책협의회를 열고 한일 및 한미일 안보 협력 강화 방안을 논의했습니다.

한국 외교부와 국방부에 따르면 박윤주 외교부 1차관과 이두희 국방부 차관은 이날 후나코시 다케히로 일본 외무사무차관, 카노 고지 방위심의관과 함께 제14차 한·일 안보정책협의회를 열었습니다.

한일 안보정책협의회는 1998년 ‘21세기의 새로운 한일 파트너십 공동선언’, 이른바 김대중-오부치 공동선언 행동계획에 따라 최소 연 1회 개최되는 협의체입니다.

안보 정책과 지역 정세 등에 대한 의견 교환을 통해 양국 간 상호 이해 증진을 도모하기 위한 채널로 운영됐으며, 그동안 국장급 협의체 형태로 열려오다 이번에 처음으로 차관급 회의로 개최됐습니다.

양측은 최근 양국 정상 간 신뢰와 유대를 바탕으로 한일 셔틀 외교가 활발히 이뤄지고 있다고 평가하고, 이를 토대로 외교·국방 당국 간 교류와 협력 흐름도 이어가기로 했다고 밝혔습니다.

또 최근 중동 상황과 한반도 정세 등 글로벌 안보 환경에 대해서도 의견을 교환했습니다.

특히 양측은 국제 정세가 갈수록 엄중해지는 상황에서 한일 협력과 한미일 협력이 더욱 중요해지고 있다는 공통된 인식을 확인하고, 이를 발전시키기 위해 지속적으로 소통해 나가기로 했다고 한국 외교부는 밝혔습니다.

VOA 뉴스