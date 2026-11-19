케냐의 금융정보분석원(FRC)은 지난 16일 발표한 금융제재 지침을 통해 케냐 내 금융기관과 기업, 개인에 북한 ‘만수대해외개발회사(Mansudae Overseas Project Group of Companies)’와 관련된 계좌와 자산을 확인할 것을 지시했습니다.

관련 자산이 확인될 경우 사전 통보 없이 즉시 동결해야 하며, 해당 기업에 직간접적으로 자금이나 금융서비스를 제공하는 행위도 금지됩니다.

금융제재 지침은 또 관련 자산을 동결하거나 제재 대상과 연계된 거래 시도를 포착하면 24시간 이내에 금융정보분석원에 보고하도록 했습니다.

케냐 당국은 이와 별도로 자금세탁방지법에 따른 의심거래 보고 의무도 이행해야 한다고 명시했습니다.

이번 지침은 금융기관뿐 아니라 케냐 내 모든 개인과 법인에 적용되며, 제재 의무를 이행하지 않거나 이를 우회하려는 행위는 관련 법률에 따라 처벌받을 수 있습니다.

케냐의 이번 조치는 유엔 안보리 1718 대북제재위원회가 지난 13일 북한 만수대해외개발회사의 제재 명단 정보를 개정한 데 따른 후속 조치입니다.

특히 유엔은 이번 개정에서 만수대가 사업을 진행한 것으로 보고된 국가 목록에서 알제리를 삭제했습니다.

기존 목록에는 알제리를 비롯해 앙골라와 보츠와나, 베냉, 모잠비크, 나미비아 등 아프리카와 동남아시아 국가들이 포함돼 있었습니다.

만수대는 북한 노동자들을 해외에 파견해 동상과 기념비 등 건설 사업에 참여시키고, 이를 통해 북한 정부나 노동당에 수익을 제공하는 데 관여한 것으로 유엔에 의해 지목된 기업입니다.

앞서 알제리 정부는 2020년 유엔 안보리 1718 대북제재위원회에 제출한 이행 보고서에서 만수대의 현지 법인인 ‘만수대 해외 프로젝트 MOP·그룹 알제리’가 2018년 1월 8일 알제리 기업등록부에서 말소됐다고 밝힌 바 있습니다.

당시 알제리 정부는 해당 법인이 2017년부터 자산이 동결된 상태였으며, 이후 어떤 영업 활동도 하지 않았다고 설명했습니다.

VOA는 이번 유엔 제재 명단 개정과 관련해 알제리 정부와 유엔 안보리 1718 대북제재위원회에 알제리가 목록에서 삭제된 구체적인 이유와 확인 절차 등을 문의하고 답변을 기다리고 있습니다.

VOA 뉴스