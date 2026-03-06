이스라엘, 베이루트 공습…헤즈볼라 지휘관 사망

이스라엘이 6일 레바논 베이루트에 대한 새로운 공습을 단행하고 레바논 베카 계곡 지역에 추가 대피 경고를 발령하며 헤즈볼라를 겨냥한 군사 작전을 확대했습니다.

이스라엘 공군은 이번 작전이 시작된 이후 베이루트 남부 교외 지역이자 오랫동안 헤즈볼라 근거지로 알려진 다히예 지역에 대해 모두 26차례의 공습을 실시했다고 밝혔습니다.

이스라엘군은 밤사이 공습으로 헤즈볼라 집행위원회 본부와 무인항공기 저장 시설, 그리고 헤즈볼라 군사 기반 시설이 포함된 고층 건물 10채가 타격을 받았다고 밝혔습니다.

그러면서 6일 레바논 남부 지역 헤즈볼라 포병 책임자인 자이드 알리 주마를 사살했다고 발표했습니다.

이스라엘군 대변인 에피 데프린 준장은 자이드 알리 주마가 이스라엘을 향한 로켓과 미사일, 드론 공격을 지휘해 온 인물이라고 밝히며 교전이 시작된 이후 헤즈볼라 조직원 70명 이상이 사망했다고 밝혔습니다.

레바논 보건부는 3일 이후 최소 123명이 사망하고 683명이 부상했다고 밝혔습니다. 이 수치는 민간인과 전투원을 구분하지 않은 것이라고 설명했습니다. 이스라엘군은 또 수천 명이 집을 떠나 피난한 상태라고 덧붙였습니다.

나와프 살람 레바논 총리는 6일 “레바논은 우리가 원하지도 않았고 선택하지도 않은 분쟁에 끌려 들어갔다”라고 말했습니다.

앞서 레바논 내각은 이번 주 헤즈볼라의 군사 활동을 즉각 금지한다고 발표하고, 레바논 영토에서 로켓이나 드론이 추가로 발사되는 것을 방지하도록 보안군에 명령했습니다.

미국은 1997년 헤즈볼라를 외국 테러 조직으로 지정했습니다.

VOA 뉴스