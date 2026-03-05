이스라엘, 남부 레바논 대규모 주민 대피 명령…베이루트 헤즈볼라 지휘센터 공격

이스라엘은 5일 레바논 내 대피 명령을 확대하고, 남부 베이루트 일부 지역 주민들에게 즉시 대피할 것을 지시했습니다. 이는 이란 지원을 받는 헤즈볼라 테러 조직과의 갈등이 격화되는 가운데 내려진 조치입니다.

이스라엘군 아랍어 대변인 엘라 와웨야 소령은 X를 통해 이번 명령 대상 지역이 부르즈 알-바라즈네, 하다스, 하렛 흐레이크, 치야 지역이라고 밝혔습니다.

한편, 레바논 국영 뉴스통신은 5일 새벽 베이루트의 고베이리와 하렛 흐레이크 지역에서 추가 공습이 있었다고 보도했으며, 즉각적인 인명 피해 보고는 없다고 전했습니다.

레바논 보건부는 5일 집계에서, 지난 2일부터 시작된 이스라엘 공습으로 72명이 사망하고 437명이 부상했다고 밝혔습니다. 이스라엘군에 따르면, 30만 명 이상이 집을 떠나 대피했으며, 보건부는 18,033가구에 해당하는 83,847명이 정부 지정 대피소에 등록했다고 전했습니다.

이스라엘군 401장갑여단 소속 군인 2명은 지난 4일 후라(Houla) 인근 지상 작전 중 헤즈볼라 대전차 미사일에 맞아 중상을 입었으며, 이는 지상 작전 시작 이후 첫 번째 이스라엘 군인 피해 사례입니다.

헤즈볼라 지도자 나임 카셈은 4일 텔레비전 연설에서 조직은 항복하지 않을 것이라고 선언했습니다.

이스라엘 공군은 베이루트 내 여러 헤즈볼라 지휘센터를 대상으로 야간 공습을 실시했으며, 그룹 공중 부대가 사용하는 시설도 포함됐다고 밝혔습니다.

또한, 91사단 소속 부대는 남부 레바논에서 헤즈볼라 요원들이 사용하는 본부 건물에 진입하는 것을 확인하고 요원을 제거했으며, 해당 공격 영상도 공개했습니다.

이스라엘군은 레바논에서 이스라엘 영토를 향한 미사일 발사가 여러 차례 있었으나, 대부분 요격됐으며, 즉각적인 부상자는 보고되지 않았다고 밝혔습니다.

미국은 헤즈볼라를 1997년부터 외국 테러 조직으로 지정하고 있습니다.