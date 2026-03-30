이스라엘, 레바논 작전 확대 지시... 유엔 평화유지군 1명 사망

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 29일, 헤즈볼라의 지속적인 로켓 공격을 이유로 레바논 남부에서의 군사 작전을 추가 확대하라고 지시했습니다. 이런 가운데 유엔 평화유지군 1명이 사망했습니다. 이란은 자국 대사를 추방하라는 레바논 정부의 명령을 거부하며 갈등이 고조되고 있습니다.

네타냐후 총리는 이스라엘 북부사령부에서 발표한 영상 성명을 통해 "침공 위협을 완전히 차단하고 우리 국경에서 대전차 미사일 사격 거리를 밀어내기 위해 기존 보안 구역을 더욱 확대하도록 지시했다"고 밝혔습니다. 네타냐후 총리는 이스라엘군이 "수천 명의 헤즈볼라 테러리스트를 사살했다"면서도, 해당 무장 정파가 "여전히 로켓을 발사할 수 있는 잔존 능력을 보유하고 있다"고 덧붙였습니다.

앞서 이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 이스라엘군이 "리타니 강까지 이르는 보안 구역과 잔존 교량들을 통제할 것"이라고 언급한 바 있습니다.

전쟁이 확대되면서 인명 피해도 늘고 있습니다.

같은 날 레바논 남부 아드칫 알 쿠사 이르 마을 인근의 유엔 레바논 평화유지군(UNIFIL) 초소에 폭발해 인도네시아 출신 평화유지군 1명이 숨지고 1명이 부상을 입었습니다. 분쟁 재개 이후 평화유지군이 사망한 것은 이번이 처음입니다. UNIFIL 측은 해당 포탄의 발사 원점을 조사 중이라고 밝혔습니다.

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 평화유지군에 대한 공격은 "국제 인도법의 중대한 위반이며 전쟁 범죄에 해당할 수 있다"고 경고했습니다.

한편, 이란은 자국 대사를 추방하라는 레바논 정부의 명령을 거부했습니다. 에스마일 바게이 이란 외무부 대변인은 30일 모함마드 레자 시바니 대사가 "베이루트에서 대사직을 계속 수행할 것"이라고 발표했습니다.

레바논 당국은 시바니 대사에게 3월 29일까지 떠날 것을 통보한 바 있습니다. 이에 대해 기데온 사르 이스라엘 외무장관은 이란 대사가 "접수국을 조롱하고 있다"고 비판했습니다.

레바논 보건부는 지난 3월 2일 이후 이스라엘의 공격으로 1천200명 이상이 사망했다고 밝혔으나, 민간인과 전투원을 별도로 집계하지는 않았습니다. 분쟁 재개 이후 이스라엘 측에서는 군인 4명과 민간인 2명이 목숨을 잃었습니다.

헤즈볼라는 1997년 10월 8일 미 국무부에 의해 외국 테러 조직으로 지정된 바 있습니다.

VOA는 미 국무부에 최신 상황 확인을 요청했으며, 답변이 오는 대로 소식 전해드리겠습니다.

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