휴전 연장에도 이스라엘-헤즈볼라 교전 지속, 레바논 내 사망자 증가

이스라엘과 레바논 테러 단체 헤즈볼라가 휴전 연장에도 교전을 이어가면서 레바논 내 사망자가 늘고 있습니다.

레바논 보건부는 26일 헤즈볼라를 겨냥한 이스라엘군의 공습으로 어린이 2명과 여성 2명을 포함해 14명이 숨지고 37명이 다쳤다고 밝혔습니다.

레바논 보건부는 희생자를 민간인과 전투원으로 구분하지 않고 있습니다.

이스라엘은 같은 날 헤즈볼라의 공격으로 이스라엘 병사 1명이 숨지고 6명이 다쳤다고 밝혔습니다.

이스라엘은 27일 레바논 민간인들에게 리타니강 북쪽 7개 마을에서 대피하라고 경고했습니다. 이 지역은 이스라엘이 3월 초 최신 충돌이 시작된 이후 레바논 남부에서 점령해 온 완충지대 밖에 있습니다.

이스라엘군은 헤즈볼라가 휴전을 위반하고 있다며, 이에 대응해 헤즈볼라 대원들과 로켓 발사대, 무기 저장고를 타격했다고 밝혔습니다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 26일 국무회의에서 "우리의 최우선 의무는 이스라엘의 안보, 우리 군인의 안보, 그리고 우리 공동체의 안보"라며, "우리는 미국, 그리고 레바논과 합의한 규칙에 따라 강력하게 행동하고 있다"고 말했습니다.

헤즈볼라 측은 이스라엘이 '휴전 위반'을 지속하는 한 레바논 내 이스라엘군이나 이스라엘 북부 마을에 대한 공격을 멈추지 않겠다고 밝혔습니다.

레바논 보건부는 3월 2일 분쟁이 시작된 이후 이스라엘의 공격으로 어린이 177명과 의료진 100명을 포함해 2천 500명 이상이 사망했다고 밝혔습니다. 이스라엘 측 발표에 따르면 헤즈볼라의 공격으로 이스라엘 민간인 2명이 사망했으며, 레바논 내 교전으로 인해 이스라엘 군인 16명이 목숨을 잃었습니다.

이번 분쟁은 이스라엘과 미국이 이란의 테러 정권을 향해 공동 공세를 시작한 지 며칠 만에, 헤즈볼라가 후원국인 이란에 동조하여 이스라엘을 향해 미사일을 발사하면서 시작되었습니다.

이스라엘과 레바논은 지난 16일부터 열흘간 미국이 중재한 휴전을 시행하기로 합의한 바 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 23일 백악관 집무실에서 주미 이스라엘 대사와 주미 레바논 대사를 접견하고 양측이 휴전을 3주 더 연장하기로 합의했다고 발표했습니다. 또한 트럼프 대통령은 헤즈볼라의 공격에 맞선 이스라엘의 자위권을 지지한다는 입장을 재확인했습니다.

VOA 뉴스