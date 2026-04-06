이스라엘, “이란 최고위급 정보 장교 사살, 최대 석유화학 시설 타격”

미국과 이스라엘의 대이란 군사작전이 6일에도 이어진 가운데, 이스라엘은 이란 고위 지휘관들을 제거했고 이란 최대 석유화학 시설도 타격했다고 밝혔습니다.

이스라엘방위군(IDF)은 6일, 최근의 군사작전을 통해 이란의 최고위급 정보 장교이자 지휘관 중 한 명을 사살했다고 확인했습니다. 이스라엘군은 사살된 마지드 하데미가 "전 세계를 대상으로 한 테러 공격을 추진해 왔으며, 이란 정권의 내부 시위 진압의 일환으로 민간인들을 감시하는 책임을 맡았던 인물"이라고 밝혔습니다.

이스라엘군은 이와 별도로 이란 혁명수비대(IRGC) 산하 쿠드스군의 특수작전 부대 지휘관인 아스가르 바게리도 제거했다고 밝혔습니다.

미국이 테러 단체로 지정한 이란 혁명수비대의 바게리 지휘관은 이스라엘과 전 세계를 향한 수많은 공격을 주도한 혐의를 받고 있습니다.

이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 몇 시간 후 이스라엘군이 이란의 핵심 석유화학 생산지인 아살루예에 위치한 최대 규모의 석유화학 시설을 타격했다고 확인했습니다.

카츠 장관은 이 남파르스 시설을 타격한 것은 테러 정권인 이란에 막대한 경제적 타격을 입힌 것이라며, 해당 시설은 "혁명수비대의 활동 자금을 조달하고 이란의 군사력을 구축하는 엔진 역할을 해왔다"고 강조했습니다.

6일 미국 중부사령부(CENTCOM)도 이란 내부를 겨냥한 최신 군사 공습 영상을 공개했습니다. 중부사령부는 게시물을 통해 미군이 이란 내 군사 목표물을 끊임없이 타격함에 따라 이란의 군사 역량이 계속해서 저하되고 있다고 밝혔습니다.

한편, 이스라엘 당국은 이날 전날인 5일 이란 미사일이 주거용 건물을 타격한 뒤 하이파에서 숨진 4명의 시신을 수습했다고 밝혔습니다.

다른 중동 지역에서도 6일 추가 요격이 이뤄졌습니다. 아랍에미리트(UAE)와 바레인은 이란이 발사한 순항미사일과 드론을 추가로 요격했다고 밝혔습니다. 쿠웨이트 당국은 북부 주거 지역에 요격된 이란 미사일의 파편이 떨어지면서 부상자가 발생했다고 밝혔습니다.

VOA 뉴스