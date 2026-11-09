IAEA 사무총장 “한국의 핵비확산 의무 준수 약속 환영”

국제원자력기구, IAEA 사무총장이 핵추진 잠수함 개발을 추진하는 한국 정부의 핵비확산 의무 준수 약속을 환영했습니다. 한국이 IAEA와 긴밀히 협력하겠다는 입장도 긍정적으로 평가했습니다. 조진우 기자가 보도합니다.

라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장은 9일 소셜미디어 엑스(X)를 통해 한국의 핵비확산 의무 준수 의지를 환영한다고 밝혔습니다.

그로시 사무총장은 정연두 한국 외교부 전략정보본부장과 만나 역내와 국제 핵비확산 문제를 논의한 뒤 이같이 밝혔습니다.

특히 한국의 해군 원자력 추진 계획과 관련해 IAEA와 긴밀히 협력하고 핵비확산 의무를 준수하겠다는 한국의 확고한 의지를 환영한다고 말했습니다.

이어 이번 회동을 역내와 국제사회의 핵비확산 문제에 관한 중요한 의견 교환이라고 평가했습니다.

그로시 사무총장은 또 한국이 지난달 국제 원자력 발전 장관급 회의를 성공적으로 개최한 것을 축하하고, IAEA의 활동과 임무에 대한 한국의 지속적인 지원에 감사를 표했습니다.

이번 회동은 한국 정부가 지난 6일 핵추진 잠수함 개발 사업의 추진 기본전략을 의결하고, 내년부터 사업에 착수하기로 한 직후 이뤄졌습니다.

앞서 지난 6일 한국 방위사업청은 제179회 방위사업추진위원회를 열고 핵추진잠수함 개발사업인 ‘장보고 N(KSS-Ⅲ Batch-Ⅲ) 사업추진기본전략안’을 심의·의결했다고 밝혔습니다.

방사청은 극도의 보안을 요구하는 사업 특성을 고려해 사업 타당성 조사를 면제받았으며, 내년부터 사업에 착수해 2030년대 후반 이후 전력화하는 것을 목표로 하고 있다고 설명했습니다.

아울러 핵추진잠수함이 북한의 핵·미사일 위협에 대한 억제력을 강화하고, 수중 킬체인 역량을 확보하는 등 한국의 자주국방 역량을 높이는 데 기여할 것으로 기대한다고 밝혔습니다.

핵추진 잠수함은 핵무기를 탑재하지 않더라도 원자로와 핵연료를 사용하기 때문에 핵물질의 관리와 검증 방안이 향후 중요한 과제가 될 전망입니다.

VOA뉴스 조진우입니다.