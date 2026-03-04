헤즈볼라, 텔아비브 향해 로켓 발사…이스라엘, 레바논 군사작전 확대

헤즈볼라가 3일 밤 텔아비브와 하이파 지역을 향해 로켓을 발사했습니다. 이는 이란의 지원을 받는 이 무장 단체가 2024년 11월 휴전 이후 이번 주 두 번째로 이스라엘을 공격한 것입니다.

조제프 아운 레바논 대통령은 사우디아라비아와 카타르, 미국, 프랑스, 이집트 대사들에게 헤즈볼라가 리타니강 북쪽 지역에서 로켓을 발사했다고 말했습니다.

이스라엘군은 2일 이후 레바논에서 로켓 발사대와 무기 저장고, 지휘시설 등을 포함해 250곳 이상의 목표물을 공격했다고 밝혔습니다.

이스라엘군은 사회관계망서비스 엑스(X)에 올린 글에서 병력이 강화된 전방 방어 태세의 일환으로 국경 인근 여러 지점에 배치돼 있으며 헤즈볼라 무장 조직의 기반 시설을 겨냥한 정밀 공격을 수행하고 있다고 밝혔습니다.

아비차이 아드라이 이스라엘군 아랍어 대변인 대령은 이란 정권 관계자들에게 24시간 이내 레바논을 떠날 것을 경고했습니다.

아드라이 대령은 엑스에 올린 글에서 “그 이후에는 레바논에서 이란 정권 관계자들에게 안전한 장소는 없을 것이며 이스라엘군은 그들이 발견되는 곳마다 공격할 것”이라고 말했습니다.

아드라이 대령은 또 레바논 남부의 80개 이상의 마을과 도시 주민들에게 대피할 것을 경고했습니다.

라칸 나세레딘 레바논 보건장관은 2일 이스라엘의 공습으로 인한 사망자 수를 40명, 부상자를 246명으로 수정 발표했습니다. 이는 초기 발표된 사망자 52명보다 줄어든 수치입니다.

베이루트 주재 미국 대사관은 안보 상황이 불안정하고 예측하기 어렵다며 추가 공지가 있을 때까지 문을 닫은 상태라고 밝혔습니다.

한편 린지 그레이엄 미국 상원의원은 트럼프 대통령에게 레바논에서 헤즈볼라를 겨냥한 군사 작전을 확대할 것을 촉구했습니다.

그레이엄 의원은 의회에서 기자들에게 “이스라엘과 함께 헤즈볼라를 공격해야 한다”며 “헤즈볼라는 미국인의 피를 손에 묻힌 조직”이라고 말했습니다.

이어 “이란이라는 본체뿐 아니라 그 대리 세력인 헤즈볼라도 제거해야 한다”고 주장했습니다.



VOA 뉴스