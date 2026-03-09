해설: 호르무즈 해협이 왜 중요한가?

미국과 이스라엘의 이란 공습, 그리고 이란의 중동 지역 타격이 이어지면서, 세계 원유 공급 차질과 유가 급등 속에 호르무즈 해협이 다시 국제적 관심의 중심에 서고 있습니다.

호르무즈 해협은 어디에 있습니까?

호르무즈 해협은 페르시아만과 오만만을 연결하는 해상 요충지입니다.

이란과 오만 사이 가장 좁은 지점의 폭은 약 33킬로미터에 불과합니다.

왜 그렇게 중요합니까?

호르무즈 해협은 중동산 원유가 세계 시장으로 빠져나가는 핵심 통로입니다.

전 세계 원유 물동량의 약 20%가 이 해협을 거쳐 이동하며, 이를 대체할 수 있는 경로는 매우 제한적입니다.

미국 에너지정보청에 따르면 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)는 호르무즈 해협을 우회할 수 있는 송유관을 보유하고 있지만, 그 수송 용량은 하루 300만 배럴 미만으로, 호르무즈 해협을 통해 이동하는 하루 약 2,000만 배럴에 비해 훨씬 적습니다. 또한 전 세계 액화천연가스(LNG)의 약 20%도 이 해협을 통과합니다.

해협을 지나는 원유는 어디로 갑니까?

사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)뿐 아니라 이란, 이라크, 쿠웨이트도 자국산 원유 수출에 호르무즈 해협에 크게 의존하고 있습니다.

이 해협을 통해 나가는 원유 수출 물량의 약 80%는 아시아로 향하며, 중국과 인도, 일본이 주요 수입국입니다.

현재 분쟁이 해협에 어떤 영향을 미치고 있습니까?

전쟁으로 인해 해협을 통한 원유 수출이 거의 중단되면서 국제 유가는 급등하고 있습니다.

이란은 호르무즈 해협을 지나는 모든 선박을 공격할 수 있다고 위협해 왔습니다.

영국 해사무역기구(UKMTO)는 2월 28일 이후 해협과 인근 해역에서 상선이 여러 차례 공격을 받았다고 보고했습니다.

위험이 커지면서, 해운사들을 대상으로 한 선박 보험료는 크게 뛰었고 일부 보험사는 아예 보장 제공을 중단하고 있습니다.

각국 정부와 석유 회사들은 어떻게 대응하고 있습니까?

정상적인 수출이 어려워지자 이라크와 쿠웨이트, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE )등 주요 산유국의 석유 회사들은 생산량을 줄이기 시작했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 해역을 지나는 유조선에 대한 보험 지원을 검토하거나, 미 해군 함정을 보내 유조선 호위에 나서는 방안을 제안했습니다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 역시 이 지역에서 항행의 자유를 보장하기 위해 자국 군함 파견을 검토하는 등, 호르무즈 해협의 안전 확보를 위한 국제 공조 움직임이 이어지고 있습니다.

VOA 뉴스