[해설] 호르무즈 해협 봉쇄

미국 군당국은 미국과 이란 간 평화 협상이 합의 없이 종료되자, 14일 이란 항구를 오가는 모든 해상 교통에 대한 봉쇄 조치를 단행했습니다. 이란은 2월 28일 미·이스라엘 공동 군사작전 이후, 호르무즈 해협을 통해 석유와 주요 자원을 운송하는 선박들을 공격하거나 위협해 왔습니다.

왜 봉쇄 조처가 내려졌습니까?

해협 개방은 4월 7일 시작된 미·이란 간 2주간 휴전 합의의 핵심 조건이었습니다.

하지만 4월 11일 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 회담이 돌파구 없이 끝나자, 도널드 트럼프 대통령은 사회관계망 서비스에 “미 해군이 호르무즈 해협을 드나드는 모든 선박에 대한 봉쇄 절차를 시작할 것”이라고 밝혔습니다.

어디에 적용되나요?

미국에 따르면 이번 조치는 국적과 관계없이, 이란 항구와 유류 터미널, 연안 지역을 출입하는 모든 선박에 적용됩니다. 여기에는 페르시아만과 오만만에 있는 이란의 모든 항구가 포함됩니다.

다른 국가의 항구가 목적지인 선박은 어떻게 됩니까?

미군 당국은 이번 조치가 이란이 아닌 다른 국가 항구를 오가는 선박의 항행 자유를 제한하지는 않는다고 밝혔습니다. 다만 항해 중 군사력 배치, 통신 지시, 선박 검색 절차가 이뤄질 수 있습니다.

이미 이란 항구에 있던 선박은 어떻게 됩니까?

미 동부 시간 기준 13일 오전 10시 이전에 이란 항구에 정박 중이던 선박에는 제한적인 유예 기간이 주어졌습니다. 해당 선박들은 이 기간 동안 항구를 떠나거나 목적지를 변경할 수 있습니다.

봉쇄 범위는 어디까지인가요?

폭 약 22해리의 좁은 수로인 호르무즈 해협이 대상입니다. 이 해협은 이란과 오만의 영해에 걸쳐 있으며, 양방향 항로 각각 3킬로미터 폭으로 구성돼 있고, 그 사이에는 3킬로미터의 완충 구역이 있습니다.

봉쇄는 어떻게 시행됩니까?

이번 봉쇄는 해협 전체를 완전히 차단하는 방식은 아닙니다. 미군은 이란 항구를 오가는 선박, 특히 이란 당국에 통행료를 지급했을 가능성이 있는 선박을 중심으로 단속하고 있습니다. 필요할 경우 선박을 정지시키고 승선 검색도 시행할 수 있습니다.

봉쇄는 주로 이란 항구가 위치한 해협 동쪽 지역에 집중돼 있습니다. 미군은 ‘항해 공지’를 통해 선박에 통과 조건과 검사 절차, 승인 요건 등을 안내하고 있습니다.

미군 병력은 어느 정도 투입됐나요?

미국 중부사령부에 따르면, 1만 명 이상의 미 해군·해병·공군 병력과 10여 척의 군함, 수십 대의 항공기가 작전에 투입됐습니다.

작전 시작 후 24시간 동안 봉쇄를 통과한 선박은 없었으며, 상선 6척이 미군 지시에 따라 회항해 오만만의 이란 항구로 되돌아갔다고 밝혔습니다.

해협을 통해 어떤 물자가 이동합니까?

호르무즈 해협은 전 세계 석유 공급의 핵심 통로입니다. 하루 약 2천만 배럴의 원유가 이곳을 통과하며, 이는 전 세계 석유 유통량의 약 20%에 해당합니다.

아랍에미리트 제벨 알리항과 사우디아라비아 압둘라지즈 항 등 주요 항만을 통해 가스, 비료, 알루미늄, 식료품, 전자제품 등 다양한 물자가 이동합니다.

이 해협에 의존하는 국가는 어디인가요?

석유 수입 목적지는 중국, 인도, 한국, 일본 등 아시아 국가가 중심입니다. 그러나 공급 차질은 글로벌 공급망과 물가 상승으로 이어지며, 해협에 직접 의존하지 않는 국가에도 영향을 미칩니다.

대체 경로는 있습니까?

사우디아라비아는 홍해 항구를 통해 일부 원유를 수출하고 있습니다. 이라크는 시리아를 통한 육상 수송을 활용하고 있습니다.

하지만 호르무즈 해협이 처리하는 물동량을 대체할 즉각적인 대안은 없는 상황입니다.

현재 나타나는 영향은 어떤 것인가요?

유가 급등 등 에너지 시장 충격이 이미 나타나고 있습니다. 유엔은 이번 위기로 전 세계 162개국에서 수천만 명이 빈곤에 빠질 위험이 있다고 경고했습니다.



VOA 뉴스