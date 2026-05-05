유럽·일본, NPT 평가회의서 북한 핵·미사일 프로그램 비판

영국, 프랑스, 이탈리아 등 유럽 국가들과 일본이 5일 제11차 핵확산금지조약(NPT) 평가회의 제2위원회 회의에서 북한의 핵·미사일 프로그램을 일제히 비판하며 완전하고 검증 가능하며 돌이킬 수 없는 비핵화(CVID)를 촉구했습니다.

프랑스 대표는 북한의 핵·탄도미사일·우주발사체 프로그램의 지속적 개발을 "안보리 결의의 명백한 위반이자 국제 평화와 안보에 대한 위협"이라며 규탄했습니다. 또한 북한에 추가 핵실험을 실시하지 말 것을 촉구하면서, 파트너국들과 함께 한반도의 CVID 목표를 계속 추구하겠다는 결의를 밝혔습니다.

영국 대표는 북한이 NPT와 안보리 결의를 위반하면서 핵·탄도미사일 프로그램을 계속 개발하고 있다고 지적하며, 오래된 사안이라 해서 해결의 필요성이 줄어드는 것은 아니라고 강조했습니다.

이탈리아 대표는 북한의 핵·탄도미사일 프로그램을 "NPT 역사상 가장 노골적인 위반"으로 규정하며 추가 도발 자제와 CVID를 향한 구체적 조치를 촉구했습니다.

북한의 핵 프로그램 자체를 비판한 다른 국가들과 달리, 우크라이나는 북한-러시아 군사협력 문제를 집중 부각했습니다. 우크라이나 대표는 북한을 벨라루스, 이란과 함께 러시아의 우크라이나 침공을 군사적으로 지원한 국가로 명시하며, 모든 NPT 회원국이 이런 군사·기술 협력을 명확히 규탄할 것을 촉구했습니다.

일본 대표는 북한이 불법적인 핵·미사일 개발을 진전시키며 NPT의 신뢰성과 완전성에 노골적으로 도전하고 있다고 비판했습니다. 그러면서 이번 평가회의가 북한에 CVID 목표 재확인, NPT 복귀 촉구, 안보리 결의 이행, 핵보유국 지위 불인정 등 네 가지를 담은 강력한 메시지를 발신해야 한다고 촉구했습니다.

이번 제11차 NPT 평가회의는 4월 27일부터 5월 22일까지 유엔 뉴욕 본부에서 열리고 있습니다.

VOA 뉴스