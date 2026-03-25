EU "북한, 핵보유국 지위 절대 불가…완전하고 검증 가능한 비핵화 이행해야"

유럽연합(EU)이 김정은 북한 국무위원장의 핵보유국 지위 강화 및 공세적 대적 투쟁 발언에 대해 북한은 절대 핵보유국 지위를 인정받을 수 없다고 일축하며 완전한 비핵화 이행을 촉구했습니다.

EU 대변인은 25일 VOA의 관련 논평 요청에 대한 답변에서 "북한은 핵확산금지조약(NPT)상 핵보유국 지위나 그 밖의 어떠한 특별한 지위도 절대 인정받을 수 없을 것"이라고 밝혔습니다.

이어 "EU의 입장은 북한이 모든 핵무기와 기타 대량살상무기, 탄도미사일 프로그램 및 기존 핵 프로그램을 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 방식으로 포기함으로써 유엔 안보리 결의를 즉각 준수해야 한다는 것"이라고 강조했습니다.

EU 대변인은 또 북한에 "비핵무장 국가로서 NPT를 완전히 준수하는 상태로 복귀하고 국제원자력기구(IAEA) 안전조치를 이행하며 포괄적핵실험금지조약(CTBT)에 서명·비준할 것"을 촉구했습니다.

아울러 "북한이 지속 가능한 평화와 안보의 토대를 마련하기 위해 모든 관련 당사국과 의미 있는 대화에 나서고 한반도의 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 비핵화를 추구하는 조치를 취할 것을 촉구한다"며 "EU는 그러한 노력을 지원할 준비가 돼 있다"고 밝혔습니다.

앞서 김정은 북한 국무위원장은 24일 최고인민회의 제15기 제1차 회의 시정연설에서 "핵보유국 지위를 절대불퇴로 계속 공고히 다지며 적대세력들의 온갖 반공화국 도발 책동을 짓부셔버리기 위한 대적투쟁을 공세적으로 벌려나갈 것"이라고 주장한 바 있습니다.

VOA 뉴스