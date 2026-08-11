RUSI "북한, 2년간 가상자산 28억 달러 탈취…중국 범죄조직 통해 현금화"

북한이 약 2년 간 최소 28억 달러 상당의 가상자산을 탈취했으며, 이를 현금화하는 과정에서 중국 조직범죄 네트워크를 광범위하게 활용하고 있다는 내용의 보고서가 나왔습니다. 탈취된 자금은 대량살상무기 프로그램에 쓰이는 것으로 추정됩니다. 조상진 기자가 보도합니다.

영국 왕립합동군사연구소(RUSI)는 11일 발표한 '북한의 가상자산-법정화폐 전환 활동' 보고서에서 북한이 2024년 1월부터 2025년 9월까지 21개월 동안 최소 28억 달러 상당의 가상자산을 탈취한 것으로 추정된다고 밝혔습니다.

이는 사상 최대 규모의 단일 가상자산 탈취 사건으로 꼽히는 지난해 2월 바이비트 거래소 해킹을 포함한 수치입니다.

보고서는 특히 바이비트 해킹으로 탈취된 자금 전액이 지난해 9월까지 모두 현금화돼 법정화폐나 경화로 전환됐다고 밝혔습니다.

그러면서 "탈중앙화 서비스를 통한 자금세탁 수법은 이미 잘 알려져 있지만, 정작 가상자산을 실제 현금으로 전환하는 마지막 단계, 즉 블록체인과 전통 금융시스템이 만나는 지점의 행태에 대해서는 연구가 거의 이뤄지지 않았다"며, 바이비트 해킹 자금이 전액 순식간에 현금화된 사건은 북한이 이를 교묘히 악용할 수 있는 사각지대가 존재하고 있음을 보여준다고 지적했습니다.

보고서에 따르면 북한은 탈취한 가상자산을 현금화하는 과정에서 제3자 자금세탁 네트워크에 크게 의존하고 있습니다.

보고서는 사이버 사고 대응업체 ‘제로섀도’의 분석을 인용해 "북한은 자금 세탁과 현금화를 위해 자금세탁책, 장외거래상, 개인간거래상으로 구성된 네트워크에 의존했다"며 "이들 조력자는 대부분 중국 국적자로, 자금을 이동시키기 위해 24시간 쉬지 않고 일했다"고 전했습니다.

동남아시아에서 저렴하게 구매한 이른바 '자금 인출책' 계좌도 핵심적인 역할을 하는 것으로 나타났습니다. 보고서는 이런 계좌 명의자들이 주로 필리핀, 인도네시아, 중국 출신이라고 밝혔습니다.

북한은 또 은행의 감시망을 피하기 위해 거래를 소액으로 잘게 쪼개는 수법을 쓰고 있다고 보고서는 지적하면서, 북한 자금 세탁책들이 거래를 "동결 조치의 영향을 최소화하기 위해 건당 최소 3만 달러까지 잘게 나눈다"고 설명했습니다.

보고서는 캄보디아 소재 '후이원 그룹'을 북한의 자금세탁을 도운 대표적 조력자로 지목했습니다.

후이원 그룹 산하 결제업체 '후이원 페이'는 지난해 7월 자사 가상자산 지갑에 보관 중이던 스테이블코인 3천500만 달러 상당이 동결된 바 있으며, 이 자금은 북한 소행으로 지목된 일본 DMM 거래소 해킹과 연관된 것으로 알려졌습니다.

이와 관련해 후이원 그룹 산하 마켓플레이스인 '후이원 개런티'는 지난 5월 텔레그램에서 퇴출됐고, 후이원 페이도 12월 캄보디아 중앙은행에 의해 청산 절차에 들어갔습니다.

보고서는 ‘다국가제재모니터링팀(MSMT)’을 인용해 북한 사이버 행위자들이 장외거래상으로부터 받은 법정화폐가 "중국 은행이 발행한 유니온페이 카드를 통해 북한이 통제하는 은행 계좌에 입금되는 경우가 많다"고 전했습니다.

이어 2017년부터 2019년 사이 북한의 가상자산 현금화를 지원한 조력자 톈인인과 리자둥의 사례를 들며, 이들이 중국은행, 농업은행, 교통은행 등 20여 개 중국 은행을 활용했다고 지적했습니다.

그러면서 가상자산 거래소 간 대리 관계에 대한 명확한 규제 지침 마련, 거래소 실사를 위한 표준화된 질의서 개발, 금융기관과 규제당국, 거래소 간 정보 공유 채널 구축, 거래소의 결제 메시지에 식별자 포함 의무화 등의 정책적 대안 마련이 필요하다고 강조했습니다.

보고서는 "북한은 정권의 수익 창출을 위해 가상자산 산업을 계속 악용하고 있으며, 이제는 기존에 구축된 자금세탁 네트워크에 점점 더 의존하고 있다"고 진단했습니다.

그러면서 북한이 가상자산을 현금화하는 과정에 대한 가시성을 높이는 것이 정권의 사이버범죄 수익 접근을 제한하는 네트워크 대응의 핵심 요소라고 강조했습니다.

미국 정부는 북한이 핵·미사일 개발 자금의 상당 부분을 이 같은 가상자산 탈취와 현금화를 통해 조달하고 있다고 지적해왔습니다.

VOA 뉴스