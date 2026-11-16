중국, 북한 정제유 공급량 유엔에 추가 보고…휘발유 등 연료성 제품 비중 증가

중국이 올해 6월부터 8월까지 북한에 공급한 정제유 물량을 유엔에 보고했습니다. 아스팔트 원료와 윤활유 등 비연료성 석유제품이 대부분을 차지했지만, 휘발유와 항공유 등 실제 연료성 제품의 비중이 이전보다 높아진 것으로 나타나 눈길을 끌었습니다. 함지하 기자가 보도합니다.

중국이 최근 유엔 안보리 대북제재위원회에 최근 3개월치 대북 정제유 공급량을 추가로 보고했습니다.

대북제재위원회가 공개한 자료에 따르면 중국은 6월 북한에 약 2천652t, 약 2만2천90배럴의 정제유를 공급했다고 보고했습니다.

7월에는 보고량이 약 1천598t(1만3천313배럴)으로 줄었고, 8월에는 다시 늘어 약 2천522t(2만1천10배럴)으로 집계됐습니다.

석 달 동안 중국이 보고한 물량은 모두 약 6천772t, 약 5만6천413배럴입니다.

이로써 올해 1월부터 8월까지 유엔 안보리에 보고된 대북 정제유 공급량은 모두 약 25만1천242배럴로 나타났습니다. 이는 연간 허용 한도의 약 50.25%에 해당합니다.

유엔 안보리는 지난 2017년 북한의 장거리 탄도미사일 발사에 대응해 채택한 결의 2397호를 통해 북한의 정제유 수입량을 연간 50만 배럴로 제한하고, 각 회원국이 북한에 공급한 정제유 물량을 유엔 안보리에 보고하도록 했습니다.

이후 중국과 러시아가 대북 정제유 공급량을 보고해 왔지만, 러시아가 2024년부터 보고를 중단하면서 현재는 중국만 공급량을 보고하고 있습니다.

그런데 중국의 보고 내용을 중국 해관총서의 북중 교역 자료와 대조해 보면, 이전에도 여러 차례 확인됐던 특징이 이번에도 그대로 나타났습니다.

VOA가 중국 해관총서의 월별 대북 수출 자료에서 석유 관련 품목을 확인한 결과, 중국이 유엔에 보고한 정제유 물량은 같은 기간 북한으로 수출된 각종 석유 관련 제품의 총량과 사실상 정확히 일치했던 겁니다.

앞서 VOA는 중국이 대북 정제유 공급량으로 유엔에 보고하는 물량의 대부분이 실제 연료가 아닌 윤활유와 아스팔트 원료 등 비연료성 석유 제품으로 구성돼 있어, 안보리의 대북 정제유 공급 제한 취지와는 거리가 있다는 점을 여러 차례 보도한 바 있습니다.

실제로 이번에도 전체 물량 가운데 상당 부분은 자동차와 선박, 발전소 등에 동력원으로 사용되는 연료가 아닌 아스팔트 원료인 석유역청 같은 비연료성 제품들이었습니다.

6월에는 석유역청이 약 1천324t으로 가장 큰 비중을 차지했고, 윤활유와 윤활유용 기유, 윤활 그리스 등도 포함됐습니다.

7월과 8월에도 석유역청이 전체 물량의 절반 이상을 차지했습니다. 또 윤활유와 윤활유용 기유, 윤활 그리스 등 비연료성 제품도 주요 품목으로 확인됐습니다.

다만 올해 6~8월에는 이전과 비교해 실제 연료성 제품으로 볼 수 있는 품목들의 비중이 조금 높아진 사실이 확인된 점은 주목됩니다.

특히 8월의 경우, 중국은 북한에 자동차·항공 휘발유 약 90t과 기타 항공유 약 255t을 수출한 것으로 해관총서 자료에 기록됐습니다. 기타 중유도 약 1t 포함됐습니다.

이는 8월의 석유 관련 수출량 2천522t의 약 13.7%에 해당하는 양입니다.

6월과 7월에도 기타 중유 등이 북한에 공급된 것으로 확인되면서, 전체 보고량에서 연료성 제품이 차지하는 비중은 6월과 7월 각각 약 8%와 9.5%로 나타났습니다.

6월부터 8월까지 석 달을 합치면 중국이 유엔에 보고한 약 6천772t 가운데 휘발유와 항공유, 중유 등 실제 연료성 제품은 약 708t으로, 전체의 약 10.5%를 차지했습니다.

이는 앞서 3월부터 5월까지 중국이 보고한 정제유 가운데 항공유와 중유 등 실제 연료성 제품이 약 4.4%에 불과했던 것과 비교하면 비중이 높아진 것입니다.

북중 교역이 확대되는 상황 속에서, 북한으로 공급되는 연료성 제품의 비중도 커지고 있음을 보여줍니다.

물론 중국이 유엔에 보고한 공식 공급량이 북한에 들어가는 모든 정제유를 의미하는 것은 아닙니다.

국제사회는 북한이 선박 간 불법 환적과 밀수 등 제재 회피 수법을 통해 유엔에 보고되지 않은 정제유를 계속 반입하고 있다고 지적해 왔습니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.