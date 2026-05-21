한국 청와대 “이스라엘 군 나포 국제선단 탑승 한국인 2명 석방돼”

팔레스타인 가자지구로 향하던 중 이스라엘 군에 나포된 국제 구호선단에 탑승했던 한국 국민 2명이 석방됐다고 한국 청와대가 밝혔습니다.

강유정 청와대 수석대변인은 21일 브리핑에서 이같이 공개하며 “이스라엘 측이 우리 국민을 즉시 석방한 점을 높이 평가하며 이를 환영한다”고 말했습니다.

그러나 "이재명 정부는 이스라엘이 나포 행위를 통해 우리 국민을 체포한 것에 강한 유감을 표한다”고 강 수석대변인은 밝혔습니다.

그러면서 "이재명 대통령은 전날 국무회의에서 체포된 우리 국민의 안전과 권익 보호와 관련해 심각한 우려를 표했고, 정부는 필요한 영사 조력과 외교적 대응에 만전을 기했다"며 "그 결과 이스라엘 측이 특별히 한국 국민 2명에 대해 구금시설을 거치지 않고 바로 추방했다"고 설명했습니다.

특히 이스라엘 측은 "이번 사안으로 한국과 이스라엘 관계가 영향을 받지 않고 더욱 발전하기를 희망한다"는 뜻을 밝혔다고 강 수석대변인은 밝혔습니다.

앞서 지난 18일 한국인 활동가 김동현 씨가 탑승한 가자 구호선 '키리아코스 X'호가 키프로스 지중해 공해상에서 이스라엘 해군에 나포됐었습니다.

이어 20일에는 한국인 활동가 김아현 씨와 한국계 미국인 조나단 빅토르 리 씨가 탄 '리나 알 나불시'호가 가자지구 인근 해상에서 이스라엘 군에 나포됐습니다.

이에 대해 이 대통령은 19일 국무회의에서 이스라엘 군이 "최소한의 국제 규범이라는 게 있는데 다 어기고 있다"고 강하게 비판했습니다.



VOA 뉴스