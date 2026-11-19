캐나다가 일본 주변 해역에서 북한의 불법 해상 활동을 감시하기 위한 작전을 벌였습니다. 북한 선박과의 불법 환적을 통한 대북제재 회피를 차단하기 위한 국제사회의 해상 감시 공조가 이어지고 있습니다. 오세균 기자가 보도합니다.

일본 외무성은 19일 캐나다 해군 호위함 레지나함이 지난 9월 말부터 11월 초까지 일본 주변 해역에서 북한 선박의 불법 환적 등 대북제재 위반 행위를 감시하는 활동을 벌였다고 밝혔습니다.

레지나함은 핼리팩스급 호위함으로, 캐나다 해군 함정이 이 같은 활동에 참여한 것은 2018년 이후 이번이 16번째라고 일본 외무성은 밝혔습니다.

일본 정부는 이번 활동이 유엔 안전보장이사회 대북제재 결의의 이행에 기여한다며 환영의 뜻을 밝혔습니다. 또 앞으로도 캐나다를 비롯한 관련 국가 및 국제기구와 긴밀히 협력하겠다고 밝혔습니다.

유엔 안보리는 2017년 북한의 6차 핵실험에 대응해 채택한 결의 2375호에서 석탄, 석유, 해산물 등 북한의 금수 품목 밀수를 막기 위해 북한 선박과의 선박 간 환적을 금지했습니다.

이에 따라 미국, 일본, 영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 등은 안보리 결의 이행을 위해 북한 선박과의 불법 환적에 대한 해상 감시 활동을 정기적으로 실시하고 있습니다.

최근엔 프랑스와 뉴질랜드가 대북제재 이행을 위한 해상 감시 활동에 참여했습니다.

프랑스군은 지난달 중순부터 이달 초까지 해상초계기와 호위함을 서태평양에 파견해 북한 선박의 제재 위반 여부를 감시했습니다.

일본 외무성은 프랑스의 대북제재 항공 감시 활동은 2019년 이후 이번이 7번째라고 밝혔습니다.

해상초계기는 넓은 해역에서 선박의 이동 경로와 선박 간 접근 상황을 살피고, 불법 환적이 의심되는 활동에 관한 정보를 수집하는 역할을 합니다.

뉴질랜드 역시 지난 8월 중순부터 9월 초까지 해군 호위함 테 마나(HMNZS Te Mana)함과 군수지원함 아오테아로아(HMNZS Aotearoa)함을 일본 주변 해역에 파견했습니다.

일본 외무성에 따르면 뉴질랜드 해군 함정의 대북제재 감시 활동 참여는 2024년 이후 세 번째입니다.

북한은 공해상에서 선박 간 화물을 옮기는 방식으로 정제유 등 금수 품목을 확보하거나 석탄 등 수출 금지 품목을 거래하는 수법을 활용해 왔습니다.

캐나다 국방부는 대북제재 감시 활동이 북한의 핵과 탄도미사일 개발에 필요한 자금과 물자의 조달을 차단하기 위한 다국적 노력의 일환이라고 설명했습니다.

VOA 뉴스 오세균입니다.