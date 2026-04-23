영국·프랑스, 군 관계자들에 호르무즈 해협 재개방 방안 수립 촉구

영국과 프랑스는 23일, 30여 개국 군 관계자들에게 호르무즈 해협 재개방을 위한 실질적인 방안을 마련할 것을 촉구했습니다. 이번 요청은 영국 노스우드에 있는 영국 합동사령부(PJHQ)에서 열린 군사 계획 회의가 이틀째로 접어든 가운데 나왔습니다.

존 힐리 영국 국방장관과 카트린 보트랭 프랑스 국방장관은 회의 참석자들에게 외교적 합의를 전략적 요충지인 호르무즈 해협의 항행의 자유를 보호하기 위한 조율된 군사 계획으로 전환할 것을 지시했습니다.

두 장관은 영국 국방부가 발표한 공동 성명에서 “외교적 동력을 행동으로 전환하기 위해서는 면밀한 계획과 솔직한 논의, 그리고 동맹 및 파트너 국가들의 확고한 약속이 필요하다”고 밝혔습니다.

힐리 장관은 회의에 앞서 “국제 무역과 에너지 안보, 세계 경제의 안정은 항행의 자유에 달려 있다”며 “공동의 목표를 바탕으로 다국적 협력을 강화하고 효과적인 공동 대응을 위한 계획을 수립함으로써, 해협을 재개방하고 세계 경제를 안정시키며 우리 국민을 보호할 수 있다”고 말했습니다.

이번 회의는 지난 4월 17일 파리에서 열린 정상회의의 후속 조치입니다. 당시 51개국은 지속 가능한 휴전이 이뤄질 경우 상선 보호와 해운 안정, 기뢰 제거 작전을 수행하기 위한 “엄격히 방어적인 다국적 임무” 구성을 지지했습니다. 이미 10여 개국이 군 자산을 제공하겠다고 밝힌 상태입니다.

당국자들은 노스우드 회의에서 군사 역량과 지휘·통제 체계, 그리고 해당 지역에 대한 병력 배치 방안 등을 중심으로 논의가 진행되고 있다고 밝혔습니다.

호르무즈 해협은 지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 공습 이후 이란에 의해 사실상 봉쇄된 상태입니다. 이로 인해 전 세계 해상 석유 운송의 약 20%가 차질을 빚으며 에너지 가격 상승과 가계 부담 증가로 이어지고 있습니다.

미국은 영국과 프랑스가 주도하는 이번 구상에 참여하지 않고 있습니다. 주최 측은 이 계획이 이란 항구에 대한 미국의 해상 봉쇄와는 별개의 독립적인 구상이라고 설명했습니다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 21일, “분열된” 이란 정권이 미국과의 잠재적 합의를 위한 “통합안”을 마련할 시간을 주기 위해 2주간의 휴전을 연장한다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 또 이란 정부와 합의에 도달할 때까지 이란 항구와 석유 터미널에 대한 미군의 해상 봉쇄는 계속 유지될 것이라고 강조했습니다.

VOA 뉴스