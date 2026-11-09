스틸 대사 “동맹 현대화·경제협력 확대·역내 도전 대응 목표”

미셸 스틸 주한 미국대사가 취임 100일을 맞아 미한동맹 현대화와 경제협력 확대, 역내 안보 도전 대응을 3대 핵심 목표로 제시했습니다. 특히 조선과 원자력, 배터리, 핵심광물 분야의 협력을 강조하며, 미한동맹의 근간은 신뢰라고 밝혔습니다. 조은정 기자가 보도합니다.

미셸 스틸 주한 미국대사는 9일 공개된 주한 미국대사관의 인터뷰 영상에서 취임 이후 100일을 돌아보며 앞으로 추진할 세 가지 핵심 목표를 제시했습니다.

미셸 스틸 / 주한 미국대사

“As of now, it's three things. I might add later on a little more, modernizing our alliance, expanding economic opportunities, and working with Korea to address regional challenges.”

스틸 대사는 “앞으로 조금 더 추가할 수도 있겠지만 현재로서는 세 개”라며 “동맹 현대화와 경제적 기회 확대, 그리고 역내 도전 과제에 대응하기 위한 한국과의 협력”이 재임 중 목표라고 밝혔습니다.

스틸 대사는 이 같은 목표를 달성하기 위해서는 무엇보다 신뢰와 소통이 중요하다고 강조했습니다.

신뢰는 양국이 공동의 성과를 함께 축하하는 것이고, 원활한 소통은 이견을 신중하게 해결해 나가는 것이라고 설명했습니다. 그러면서 이를 위해 한국의 고위 지도자들과 국민들과의 관계 구축을 우선시해 왔다고 밝혔습니다.

경제협력과 관련해서는 한국 기업의 미국 투자가 양국 모두에 이익이 된다고 스틸 대사는 강조했습니다. 미국 내 투자가 일자리를 창출하고 산업 역량을 강화하는 동시에 한국 기업에도 새로운 성장 기회를 제공한다는 것입니다.

스틸 대사는 특히 조선업을 대표적인 협력 분야로 꼽았습니다. 미국은 조선 역량을 재건하기를 원하고 있으며, 한국 기업들은 뛰어난 전문성을 갖추고 있다고 평가했습니다.

양국의 협력이 미국 조선소의 역량을 강화하고 한국 기업들에 새로운 사업 기회를 제공할 수 있다고 설명했습니다.

미셸 스틸 / 주한 미국대사

“The United States want to rebuild its shipbuilding capacity, and Korean companies have amazing expertise. Working together can strengthen American shipyards and create business opportunities for Korean partners, and when Korean companies win in America, Korean workers win at home.”

스틸 대사는 “미국은 조선 역량을 재건하기를 원하고 있으며, 한국 기업들은 놀라운 전문성을 갖추고 있다”며 “양국의 협력은 미국 조선소를 강화하고 한국 기업들에 사업 기회를 창출할 수 있다”고 말했습니다.

그러면서 “한국 기업들이 미국에서 성공하면 한국의 노동자들도 국내에서 혜택을 얻게 된다”고 덧붙였습니다.

스틸 대사는 배터리와 원자력 산업도 주요 협력 분야로 제시했습니다.

LG에너지솔루션과 삼성SDI 등 한국 기업들이 미국에서 배터리를 생산하고 있다며, 에너지 저장 수요 증가가 양국 기업과 근로자들에게 새로운 기회를 제공하고 있다고 설명했습니다.

원자력 분야에서는 미국의 원자로 설계와 서비스, 폐기물 관리 기술에 한국의 건설·중공업 역량을 결합할 수 있다고 스틸 대사는 밝혔습니다. 특히 소형모듈원자로(SMR)을 비롯한 첨단 원자력 기술에서 양국 기업 간 협력이 확대되고 있다고 강조했습니다.

스틸 대사는 핵심광물 공급망 협력도 언급했습니다.

고려아연이 미국 테네시주에 74억 달러 규모의 제련시설을 개발하고 있으며, 포스코도 미국 기업들과 공급망 강화에 협력하고 있다고 말했습니다.

스틸 대사는 경제안보가 곧 국가안보라며, 에너지와 반도체, 배터리 원료의 안정적인 공급을 확보하는 것이 중요하다고 강조했습니다.

미한일 3국 협력과 관련해서는 정보 공유와 정책 조율을 통해 공급망 차질과 공동의 안보 도전에 대응할 수 있다고 밝혔습니다.

또 미한동맹이 지난 70여 년간 분쟁을 억제하고 한국을 방어하는 데 기여해 왔다며, 이러한 역할은 여전히 필수적이라고 강조했습니다.

특히 사이버 위협과 신기술이 가져오는 안보 문제에 대응하기 위해 동맹도 변화하고 있다고 스틸 대사는 설명했습니다.

스틸 대사는 동맹의 기반인 신뢰를 유지하고 민감한 현안들을 책임 있게 다뤄야 한다며, 양국의 안보를 강화하고 미래 세대의 기회를 확대하기 위해 한국 측과 계속 협력하겠다고 밝혔습니다.

VOA 뉴스 조은정입니다.