북한이 영변 우라늄 농축 시설 옆에 최근 빠르게 증축한 건물을 무기급 우라늄 생산에 활용하면 이곳에서만 해마다 핵무기 4개에서 5개를 만들 수 있는 핵물질을 생산할 수 있다는 분석이 나왔습니다.

미국의 핵 과학자인 데이비드 올브라이트 과학국제안보연구소(ISIS) 소장은 25일 VOA와의 인터뷰에서 “건물 설계와 원료 공급 조건이 갖춰지면 연간 100킬로그램 이상의 무기급 우라늄 생산이 가능하다”고 밝혔습니다.

이어 “이는 연간 핵무기 4~5개를 추가로 생산할 수 있는 양”이라고 설명했습니다.

올브라이트 소장은 북한 지도부가 핵무기 보유량을 대폭 늘리겠다고 공언해 온 만큼 핵물질을 점진적으로 늘리는 수준을 넘어 생산을 급격히 확대할 역량을 갖추려는 가능성을 진지하게 봐야 한다고 지적했습니다.

“저농축을 무기급으로 높이는 전용 시설 가능성…용도는 미확인”

앞서 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장은 지난 18일 열린 정기이사회에서 영변 농축 시설 증축동의 외부 공사가 10월 말까지 빠르게 마무리됐다며 심각한 우려를 나타냈습니다.

과학국제안보연구소가 24일 공개한 위성사진 분석 보고서에 따르면 지난 9월 착공된 이 건물은 내부에 길이 95미터, 폭 10미터 규모의 긴 공간이 조성됐습니다.

올브라이트 소장은 북한이 영변 인근에 이미 강선 시설과 비슷한 규모의 새 대형 농축 시설을 지은 만큼 기존 시설 옆에 저농축 우라늄 생산 건물을 또 지을 가능성은 낮다고 분석했습니다.

대신 비축해 둔 농도 5% 미만의 저농축 우라늄을 핵무기 원료인 농도 90%의 무기급으로 끌어올리는 ‘추가 농축(토핑) 시설’이거나 원심분리기 성능 개선을 위한 연구개발 시설일 가능성에 무게를 뒀습니다.

다만 정확한 용도와 내부 장비 설치·가동 여부는 아직 확인되지 않았다며, 날씨가 추워지는 오는 12월과 내년 1월 상업용 열화상 위성사진으로 열 신호를 확인해 볼 계획이라고 말했습니다.

“영변 동결도 가치 있지만 강선 등 다른 시설 함께 다뤄야”

올브라이트 소장은 향후 미북 대화가 재개될 경우 영변 시설 동결의 의미에 대해 영변만 동결하는 조치도 일정한 가치는 있다고 평가했습니다.

그러나 강선 등 다른 우라늄 농축 시설이 계속 가동된다면 북한의 추가 핵무기 생산을 막기 어렵다며, 협상에서 동결 범위와 상응 조치를 함께 따져야 한다고 강조했습니다.

VOA 뉴스