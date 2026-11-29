이재명 한국 대통령은 29일 김정은 북한 국무위원장의 중국 방문이 임박했다는 관측과 관련해 “가능성은 있지만 확정된 것은 아니다”라고 밝혔습니다.

이 대통령은 이날 청와대 출입기자단과 산행을 마친 뒤 춘추관에서 열린 간담회에서 김 위원장의 방중 가능성에 대해 한국 정부도 관련 정보를 갖고 있다며 이같이 말했다고 한국 언론이 보도했습니다.

이 대통령은 김 위원장의 방중 여부에 노심초사할 필요 없이 모든 가능성에 대비하고 정확히 평가해 대응하면 된다고 말했습니다.

대북 정책과 관련해서는 북한이 남측과 대화하지 않겠다는 방침을 세웠지만 한국 정부는 남북 관계가 적대적으로 되지 않도록 여건 조성에 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.

앞서 일본 교도통신은 29일 외교 소식통을 인용해 다음 달 초 김 위원장과 시진핑 중국 국가주석이 중국에서 정상회담을 개최하는 방안이 검토되고 있다고 보도했습니다.

교도통신은 김 위원장이 중국 내 여러 도시를 방문하는 방향으로 검토가 진행 중이라고 보도했습니다.

또 북중 접경지역인 중국 단둥의 압록강철교 인근 호텔이 다음 달 4일까지 객실 예약을 받지 않는 등 김 위원장의 방중 가능성을 시사하는 정황도 포착됐다고 한국 연합뉴스가 보도했습니다.

VOA 뉴스







