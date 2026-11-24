한국 합동참모본부는 러시아 군용기 여러 대가 한국시간 24일 오전 동해 한국방공식별구역(KADIZ)에 진입한 뒤 울릉도에 근접했지만, 한국 영공을 침범하지는 않았다고 밝혔습니다.

합참은 이날 언론 공지를 통해 러시아 군용기들이 동해 KADIZ에 진입한 뒤 울릉도에 가까이 접근해 경계경보가 발령됐으며, 한국군의 군사적 대응 과정에서 해당 항공기들이 이탈했다고 설명했습니다.

또 러시아 군용기들이 KADIZ에 진입하기 전부터 이를 탐지했으며, 공군 전투기를 투입해 우발 상황에 대비한 전술적 조치를 취했다고 밝혔습니다.

이런 가운데 울릉도 지역에는 이날 오전 7시 52분쯤 경계경보가 발령됐습니다. 한국 행정안전부는 1분 뒤 긴급 재난문자를 보내 주민들에게 지하시설이나 건물 안으로 대피할 것을 안내했습니다.

당시 행정안전부는 러시아 항공기가 한국 영공을 침범했다고 알렸지만, 합참은 이후 영공 침범은 없었다고 확인했습니다.

경상북도는 해당 항공기가 위험 범위를 벗어나자 오전 7시 58분쯤 울릉군 지역에 발령된 경보를 해제하고 주민들에게 일상으로 복귀할 것을 안내했습니다.

그러나 경상북도가 발송한 경보 해제 문자에는 '북한 항공기 추정 비행체'라는 표현이 사용돼 혼선이 빚어졌으며, 이에 대해 합참은 해당 비행체는 북한 무인기가 아닌 러시아 군용기라고 확인했습니다.

방공식별구역은 자국 영공에 접근하는 항공기를 조기에 탐지하고 감시하기 위해 설정하는 공역으로 영공과는 별개의 개념이며, 해당 구역에 대한 배타적 주권이 인정되는 것은 아닙니다.

일반적으로 군용 항공기가 다른 나라의 방공식별구역에 진입할 경우 해당 국가에 비행 계획을 사전에 통보하고 진입 위치 등을 알리는 것이 관례입니다.

VOA 뉴스