북한이 1년에 외국인 관광객이 1천 명도 안 되는 관광 부진을 겪는 가운데서도 김정은 국무위원장 일가는 유엔 대북 제재 속에서 전용 요트와 고급 해상 여가 시설을 계속 확충하고 있다는 분석이 나왔습니다. 한국의 분석업체 SI 애널리틱스는 러시아와 중국의 지원이나 묵인 속에서 제재 금지 품목이 북한에 유입되고 있을 가능성을 제기했습니다.

김정은 북한 국무위원장 일가가 유엔 안전보장이사회 대북 제재로 반입이 금지된 사치품과 고급 여가 시설을 계속 확보하고 있다는 분석 보고서가 공개됐습니다.

한국의 위성·인공지능 분석업체 SI 애널리틱스는 20일 발표한 보고서에서 원산항 인근 전용 부두에서 김정은 북한 국무위원장 일가를 위해 새로 건조된 VIP 바지선이 포착됐다고 밝혔습니다.

보고서는 “이 같은 고급 해상 여가 시설의 확충이 유엔 안전보장이사회 대북 제재로 금지된 품목들이 계속 방해받지 않고 북한에 유입되고 있음을 보여준다”고 지적했습니다.

그러면서 “이러한 반입은 러시아와 중국의 사실상 지원이나 암묵적 묵인이 가능하게 했을 가능성이 크다”고 평가했습니다.

김정은 일가 전용 선박 추가…핵심 측근 이용 범위 확대

보고서에 따르면 김 위원장 일가는 대형 개인 VIP 요트 2척과 가족용 VIP 바지선 3척, 수영 선박 1척 등 모두 6척의 전용 선박을 운용해 왔습니다.

이번에 전용 부두에서 새로 확인된 바지선은 1990년대 후반 건조돼 송도원 별장에 장기간 정박해 있던 노후 바지선을 대체하기 위한 것으로 분석됐습니다.

SI 애널리틱스는 이번 선박 추가가 북한 지도부가 유일한 대규모 해상 위락 단지를 계속 유지하려는 의지를 보여주며 시설 이용 권한을 부여받은 핵심 측근 집단도 기존 3개에서 4개로 늘어난 정황이라고 평가했습니다.

또 이 선박들이 인근 원산 갈마해안관광지구와 연계해 외빈을 접대할 수 있는 은밀하고 안전한 공간으로도 활용될 것으로 내다봤습니다.

실제로 김 위원장은 지난 9월 초 원산항 여객터미널에서 열린 북한의 두 번째 신형 구축함 ‘강건호’ 취역식에도 전용 대형 요트를 타고 현장에 도착한 바 있습니다.

원산 갈마지구 외국인 관광객 1천 명 미만…시설 가동도 저조

지도부 전용 시설 확충과 달리 인근 원산 갈마해안관광지구의 외국인 관광 실적은 부진을 면치 못한 것으로 나타났습니다.

보고서는 올해 7월 초 개장한 갈마지구가 주로 내국인 위주로 운영됐으며 9월 말부터 해변 파라솔 약 1천200개와 수상 놀이시설이 차례로 철거돼 11월 초에는 모두 치워졌다고 전했습니다.

특히 올해 북한을 찾은 실제 외국인 관광객은 지난해와 비슷한 1천 명 미만으로 추정됐습니다.

중국 단둥의 여행사들이 올해도 중국인 관광객을 모집하지 않고 있으며 러시아여행산업연맹이 지난 7월 언급한 러시아 관광객 규모 역시 500명 수준에 머물렀기 때문입니다.

북한은 올해 2월 왕야쥔 북한주재 중국대사와 4월 러시아 장관급 인사들, 7월 왕후닝 중국 전국인민정치협상회의 주석 등을 갈마지구로 잇달아 초청하며 홍보에 나섰지만 외국인 유치에는 실패했다고 보고서는 평가했습니다.

관광지구 정문 인근에 세워진 외국인 전용 응급의료센터 역시 여름 내내 차량이나 인원 활동이 포착되지 않아 정상 가동되지 않고 있는 것으로 분석됐습니다.

러시아 지원 ‘북러친선병원’ 공사 본격화…석탄 수출 정황도

보고서는 원산 일대에서 러시아와 중국이 연루된 다른 시설 공사 및 물자 이동 정황도 함께 짚었습니다.

지난 4월 러시아 장관 2명이 참석한 착공식 이후 더디게 진행되던 원산 ‘북러친선병원’ 건설 현장은 8월 중순부터 대형 건설 장비가 대거 투입되며 공사가 본격화했습니다.

보고서는 현재 대형 건물 4동이 새로 올라가고 있으며 전체 규모가 평양종합병원보다 커 러시아의 지원을 바탕으로 본격적인 공사가 진행 중임을 시사한다고 분석했습니다.

이 밖에도 지난 9월 원산 유류 저장시설 지하 입구에서 다수의 유조차량이 포착돼 지난해 3월 이후 유류 비축 작업이 계속되고 있으며, 원산항 화물 부두의 석탄 야적량이 계속 변동하고 있어 중국으로의 석탄 수출이 지속되고 있을 가능성이 크다고 보고서는 덧붙였습니다.

유엔 안전보장이사회는 국제사회를 위협하는 불법적인 북한의 핵과 미사일 개발에 따라 대북제재를 만장일치로 부과했습니다.



특히 지난 2006년 결의 1718호로 사치품의 대북 직·간접 공급과 판매, 이전을 금지했고, 2013년 결의 2094호에서는 요트와 고급 차량 등을 금지 품목으로 명시했습니다.

또 2016년 결의 2321호와 2017년 결의 2371호 등을 통해 신규·중고 선박의 대북 이전과 북한산 석탄 수출도 전면 금지하고 있습니다.

VOA 뉴스