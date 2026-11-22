김정은 북한 국무위원장이 안드레이 포델리셰프 북한 주재 러시아 대사로부터 직접 신임장을 받았다고 러시아 관영 타스통신이 22일 보도했습니다.

타스통신에 따르면 북한 최고지도자가 외국 대사로부터 직접 신임장을 접수하는 행사가 열린 것은 30여년 만에 처음있는 일입니다.

연합뉴스 등 한국 언론은 이 같은 변화가 지난 3월 북한 최고인민회의에서 채택된 헌법 개정에 따른 것으로, 개정 헌법 제90조 6항은 국무위원장에게 외국 외교사절의 신임장을 접수할 권한을 부여했다고 보도했습니다.

이전까지는 대외적으로 국가수반 역할을 맡아온 최고인민회의 상임위원장이 외국 대사들의 신임장을 접수해 왔습니다.

한편 포델리셰프 대사는 지난 7월 말 주북한 러시아 대사로 임명돼 9월 평양에 부임했습니다.

그는 1984년부터 1988년까지 북한 주재 소련대사관에서 근무했으며, 1991년부터 1996년까지는 서울 주재 소련 및 러시아 대사관에서 근무한 경력이 있습니다.

한국어에도 능통한 포델리셰프 대사는 경제와 문화, 교육, 체육 등 다양한 분야에서 북한과 러시아 간 실질적인 협력을 활성화하겠다는 뜻을 밝힌 바 있습니다.

VOA 뉴스







