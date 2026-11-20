진행자) 북한 주요 뉴스의 배경과 의미를 살펴보는 ‘쉬운 뉴스, 흥미로운 소식, 뉴스 동서남북’입니다. 최원기 기자와 함께합니다. 최 기자, 오늘은 어떤 소식이 있습니까?

기자) 오늘은 김정은 북한 국무위원장이 해군력을 강조하는 배경과 의미를 살펴보겠습니다.

진행자) 김 위원장이 최근 함흥에 있는 해군대학을 시찰했다고요?

기자) 네. 북한 관영 `조선중앙통신’에 따르면 김 위원장은 지난 18일 함경남도 함흥에 있는 ‘김정숙 해군대학’을 방문했습니다. 김 위원장은 이 자리에서 “변화된 환경과 날로 증강되는 도전은 강력한 해군 건설을 제1의 전략적 임무로 내세울 것을 요구하고 있다”고 말했습니다. 김 위원장의 이날 방문은 박정천 노동당 중앙군사위원회 부위원장이 수행했고, 해군사령관인 박광섭 해군 상장과 해군대학 교직원과 학생들이 김 위원장을 영접했습니다.

진행자) 김 위원장이 해군력 증강을 위한 인재 양성을 강조한 것인데, 앞서 북한은 구축함도 건조하지 않았습니까?

기자) 네. 북한 해군의 변화를 보여주는 대표적인 사례가 5천 t급 신형 구축함입니다. 북한은 올해 6월 23일 첫 번째 신형 구축함인 ‘최현호’를 취역시켰습니다. 이어 9월 6일에는 두 번째 구축함인 ‘강건호’를 취역시켰습니다. 두 함정 모두 배수량이 약 5천t으로, 북한이 지금까지 보유했던 군함 가운데 가장 큰 규모입니다. 5천t급 구축함은 미사일을 탑재하고 보다 먼 바다에서 작전을 수행할 수 있는 함정이라는 점에서 의미가 있습니다.

진행자) 북한이 갑자기 5천t급 구축함을 두 척이나 만든 의도를 어떻게 봐야 할까요?

기자) 북한은 핵무력을 육상에서 해상으로 확대하려 하고 있습니다. 김정은 위원장은 지난 6월 ‘최현호’ 취역식 연설에서 “해군은 전략적 수단을 갖춘 군종으로 당당히 성장하고 있으며, 해군의 핵무장화는 자기 일정을 정확히 밟아가고 있다”고 말했습니다. 즉, 핵무기를 탑재할 수 있는 플랫폼을 육상뿐 아니라 바다에도 확보하겠다는 것입니다.

진행자) 최현호와 강건호가 핵무기를 발사할 수 있나요?

기자) 네. 핵탄두를 탑재한 미사일 발사 능력을 갖추려는 움직임은 상당 부분 확인됐습니다. 우선 최현호 구축함에는 미사일 수직발사체계(VLS)의 발사관이 74개 이상 설치된 것으로 전문가들은 분석하고 있습니다. 또 북한은 2025년 4월 최현호에서 전략순항미사일과 대공미사일 등의 발사를 시험했습니다. 올해 3월과 4월에도 전략순항미사일 시험발사를 했고, 강건호 역시 올해 7월 전략순항미사일 발사 시험을 했습니다. 따라서 두 구축함 모두 핵탄두 탑재가 가능한 미사일을 해상에서 발사하는 능력을 확보하려는 단계에 들어섰다고 볼 수 있습니다.

한국의 김민석 전 국방부 대변인의 말을 들어보시죠.

“북한이 수직발사대를 통해 잠수함 모형과 비슷하게 만들어 발사한 적이 있습니다. 그 기술이 있으니까 수상함에서도 똑같은 방식으로 발사할 수 있을 것 같습니다.”

진행자) 북한은 핵추진 잠수함도 만들고 있지 않습니까?

기자) 그렇습니다. 북한은 핵추진 잠수함 개발도 추진하고 있습니다. 김정은 위원장은 2021년 노동당 제8차 대회에서 핵추진 잠수함 개발 계획을 공개했습니다. 이후 2025년 12월에는 건조 중인 것으로 보이는 대형 잠수함의 선체를 시찰하는 사진이 공개됐습니다. 당시 북한은 이 잠수함을 8천700t급 핵추진 전략유도탄 잠수함이라고 소개했습니다.

진행자) 핵추진 잠수함을 만들려면 특수 원자로가 필요하고, 구축함을 만들려면 고성능 엔진과 각종 기계 장비가 필요한데, 국제사회의 제재를 받는 북한이 이런 장비와 기술을 어디서 확보하는 걸까요?

기자) 가장 눈길이 가는 것은 러시아입니다. 북한은 2024년 10월부터 우크라이나 전쟁에 투입하기 위해 러시아에 1만 명 이상의 병력을 파병하고 포탄과 탄도미사일 등을 제공했습니다. 그 대가로 러시아는 북한에 방공미사일과 전자전 장비, 군사기술을 제공한 것으로 알려졌습니다. 이런 맥락에서 러시아가 북한이 필요한 함정 건조 기술 등을 제공했을 가능성이 있는데요. 다시 김민석 전 국방부 대변인의 설명을 들어보시죠.

“수상함 엔진은 러시아가 제공할 수 있다고 봅니다. 그러나 핵추진 잠수함용 원자로를 러시아가 줄까 하는 것은 의문입니다. 왜냐하면 러시아가 아무리 북한하고 친하더라도 핵 확산과 관련된 것은 굉장히 엄격하거든요.”

진행자) 남북한 해군력을 비교하면 어떻습니까? 북한이 구축함 두 척을 새로 취역시켰고, 핵잠수함을 만들고 있는데, 한국 해군에 위협이 되지 않겠습니까?

기자) 전문가들은 아직까지는 한국 해군이 북한 해군에 비해 상당한 우위에 있다고 말합니다. 군함 숫자는 북한이 많아도 함정의 규모와 성능 면에서는 한국이 훨씬 우세하다는 겁니다. 김민석 전 국방부 대변인입니다.

“(북한 해군은) 새로 만든 구축함 두 척을 제외하고 기존 함정은 나진급, 그리고 100t, 200t짜리 조그만 어뢰정과 미사일 고속정 등이 대부분입니다. 그런 함정으로 해상전을 벌이기에는 한계가 있습니다.”

한국 국방부의 2022년 국방백서에 따르면 북한은 전투함정 약 420척을 보유한 반면, 한국은 약 90척을 보유한 것으로 집계됐습니다. 잠수함도 북한이 약 70척, 한국이 약 10척으로 북한이 수적으로 앞섭니다.

하지만 함정의 규모와 성능을 비교하면 상황은 달라집니다. 북한 군함은 대부분 수백t톤급 소형 함정인 데다 1960~1970년대에 건조된 노후 함정입니다.

반면 한국 해군은 7천600t급 세종대왕급 이지스 구축함과 8천200t급 정조대왕함을 비롯해 12척의 구축함을 보유하고 있습니다. 여기에 17척의 호위함도 운용하고 있습니다.

즉, 북한은 군함 숫자에서는 앞서지만 함정의 성능과 현대적인 무장체계, 해상작전 능력에서는 한국이 우세하다는 겁니다.

진행자) 뉴스 동서남북, 오늘은 북한의 해군력 강화 배경과 의미를 살펴봤습니다. 최원기 기자였습니다.