한중 외교장관, 베이징서 회담…서해·북한 문제 등 논의

한국과 중국 외교장관이 북한의 대화 복귀 문제 등을 포함해 한반도 정세 전반에 대해 의견을 교환했습니다.

한국 외교부는 보도자료에서 조 장관이 13일 오후 6시부터 9시까지 베이징에서 왕 부장을 만나 회담과 만찬을 갖고, 한중 관계와 한반도 문제 등 상호 관심사에 대해 의견을 교환했다고 밝혔습니다.

보도자료에 따르면 조 장관은 한반도의 평화와 안정이 양국의 공동 이익임을 강조하고, 한반도 비핵화와 평화 실현을 위한 한국 정부의 노력을 설명했습니다. 그러면서 북한의 대화 복귀를 포함한 한반도 문제와 관련해 중국이 건설적인 역할을 해줄 것을 당부했습니다.

왕 부장은 중국의 한반도 정책에는 변함이 없다면서 한반도 평화와 안정을 위한 건설적인 역할을 지속하겠다는 입장을 재확인했다고 한국 외교부는 밝혔습니다.

또 조 장관은 또 서해 문제와 관련해 한국 정부의 원칙적인 입장을 전달했으며, 중국 내 한국 국민의 안전과 권익 보호를 위한 중국 정부의 노력도 당부했습니다.

이에 양측은 이러한 사안들이 한중 관계 발전에 걸림돌이 되지 않도록 세심하게 관리해 나가자는 데 공감했다고 한국 외교부는 전했습니다.

양측은 지난해와 올해 양국 정상의 상호 국빈 방문을 통해 한중 관계가 전면적으로 복원되는 흐름을 보이고 있다고 평가했습니다.

특히 내년 양국 수교 35주년을 맞아 국민들이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 지속적으로 만들어 나가기 위한 방안도 논의했습니다.

양측은 한중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 협상의 진전을 통해 경제협력 기반을 강화하고, 양국 국민 간 인적 교류와 우호 정서를 확대하기 위한 노력도 이어가기로 했습니다.

중국 외교부도 별도의 보도자료를 통해 양국 외교장관의 회담 사실을 확인했습니다.

중국 측 발표에 따르면 왕 부장은 지난해 말 이후 시진핑 국가주석과 이재명 한국 대통령의 상호 방문을 통해 한중 관계가 개선과 발전의 올바른 궤도로 돌아왔다고 평가했습니다.

또 올해 양국 교역액이 다시 최고치를 기록하고, 인적 교류도 1천만 명에 이를 것으로 예상된다며 양국 관계의 발전을 강조했습니다.

왕 부장은 인공지능과 바이오 의약품, 녹색·저탄소 산업, 고령화 관련 산업 등 신흥 분야에서 협력을 확대하자고 제안했습니다.

조 장관은 한국 정부의 하나의 중국 정책 존중 입장에는 변화가 없다고 밝혔으며, 중국 측에 다음 주 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 성공적인 개최를 기원했다고 중국 외교부는 전했습니다.

양국 외교장관은 다음 주 중국 선전에서 열리는 APEC 정상회의도 주요 계기로 언급했습니다.

왕 부장은 이재명 대통령의 선전 방문을 환영한다면서 이번 방문이 성공적으로 이뤄질 수 있도록 충분한 예우를 갖추겠다고 밝혔습니다.

조 장관도 양국 정상의 만남이 한중 관계를 새로운 단계로 발전시키는 계기가 되기를 기대한다고 말했습니다.

이 대통령은 오는 18일부터 이틀간 열리는 APEC 정상회의 참석을 위해 중국을 방문할 예정이며, 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담도 예정돼 있습니다.

VOA 뉴스