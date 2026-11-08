젤렌스키 “러시아, 북한 KN-23 미사일로 우크라 에너지 시설 공격”

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 7일 러시아가 북한산 탄도미사일을 사용해 우크라이나의 주요 에너지 시설을 공격했다고 밝혔습니다.

젤렌스키 대통령은 이날 러시아의 공습 피해와 복구 상황을 점검한 뒤 소셜미디어 X에 올린 글에서 탄도미사일 공격을 받은 시설들에 대한 기술적 조사가 진행되고 있다고 설명했습니다.

그러면서 “예비 조사 결과, 피해를 입은 주요 에너지 시설 가운데 한 곳에 북한이 제조하고 공급한 KN-23 미사일이 사용된 것으로 나타났다”고 밝혔습니다.

이어 이번 공격은 “전 세계에서 생명을 파괴하는 데 자신들의 ‘서비스’를 제공하는 모든 세력을 대상으로 국제 제재를 대폭 강화해야 한다는 점을 보여주는 또 다른 증거”라고 말했습니다.

젤렌스키 대통령은 러시아가 이번 야간 공습에서 탄도 궤도로 비행하는 미사일 36발을 발사했으며, 이 가운데 우크라이나 방공망이 격추한 미사일은 4발에 그쳤다고 밝혔습니다.

그러면서 패트리엇 방공체계에 사용할 요격미사일이 크게 부족하다며, 미국이 이러한 문제를 해결하는 데 가장 큰 도움을 줄 수 있다고 말했습니다.

VOA 뉴스



