이재명 한국 대통령은 3일 방한 중인 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 정상회담을 갖고 중동 정세와 우크라이나 전쟁, 한반도 상황 등에 대해 논의했습니다.

이 대통령은 정상회담 직후 공동 언론발표를 통해 에르도안 대통령과 “분쟁의 평화적 해결과 역내 안정 회복을 위해 긴밀히 소통하고 협력해 나가기로 했다”고 말했습니다.

이 대통령은 특히 “한반도 평화와 국제 정세의 안정성 회복을 위해 전략적 공조를 강화하겠다”며 “회담을 통해 우리 대북정책에 대한 튀르키예 정부의 일관된 지지를 재확인했으며 한반도 평화 정착을 위해 협력하기로 뜻을 모았다”고 밝혔습니다.

이어 “규범 기반 국제질서를 공유하는 중견국으로서, 유엔과 주요 20개국(G20), 믹타(중견국 연대 협의체) 등 다자무대에서의 공조를 넓혀갈 것”이라고 말했습니다.

이 대통령은 “튀르키예는 우리 국민의 마음속에서 '칸 카르데쉬' 즉 피를 나눈 형제로 자리잡고 있다”며 “오늘의 정상회담은 양국의 두터운 우정과 신뢰를 확인한 계기이자, 양국 관계의 새로운 미래를 향한 중요한 이정표로 기록될 것”이라고 설명했습니다.

이 대통령은 또 튀르키예와 “원전·방산·인프라 등 전략 분야에서 실질 협력을 더욱 내실화 해나가겠다”고 밝혔습니다.

한국과 튀르키예는 이날 원전과 에너지, 천연자원, 과학기술 분야 등 모두 4건의 협력 문건을 체결했습니다.

이 대통령은 특히 튀르키예가 추진하는 시노프 원전 건설 사업과 관련한 양국 간 협력이 순조롭게 진행되고 있다며, “이런 성과에서 한발 더 나아가 '원전 프로젝트 금융 협력 MOU'를 체결해 우리 기업의 튀르키예 신규 원전 사업 참여를 선제적으로 지원하기로 했다”고 밝혔습니다.

이 대통령은 또 방산 분야와 관련해 “앞으로 공동생산과 기술 협력을 확대하고, 양국 기업의 제3국 공동진출을 함께 모색하며 방산 협력을 한층 심화시켜 나가기로 했다”고 전했습니다.

한국과 튀르키예 간 교역·투자와 관련해서는 “무역 불균형, 수입 규제 조치, 통관 지연 등의 과제를 하나씩 해결하며, 양국 기업이 더욱 안정적인 환경에서 활동할 수 있도록 힘을 모으겠다”고 말했습니다.

이 대통령과 에르도안 대통령의 양자 회담은 지난해 11월 이 대통령이 튀르키예를 국빈방문한 이후 1년 만이며, 두 정상이 만난 것은 올해 7월 앙카라 북대서양조약기구(나토) 정상회의 이후 약 4개월 만입니다.

VOA 뉴스