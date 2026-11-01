트럼프 “바이낸스 해킹, 북한 소행 확인되면 대화할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령은 31일 세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스 해킹 사건이 북한 소행으로 확인되면 북한과 직접 논의하겠다고 말했습니다.

트럼프 대통령은 이날 플로리다주 마러라고 자택에서 만난 기자들이 북한과 바이낸스 해킹 사건에 관해 묻자 “알아보고 있다. 걱정하지 않는다”고 답했습니다.

이어 “(배후가) 북한인지는 모르지만, 만약 그렇다면 북한과 이 문제에 대해서 이야기할 것”이라고 덧붙였습니다.

미국 연방수사국(FBI)은 31일 최근 발생한 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스(Binance)의 60억 달러 규모 해킹 사건 배후로 북한 해킹조직 ‘트레이더트레이터’(TraderTraitor)를 지목했습니다.

FBI는 경고문에서 미 비밀경호국(USSS), 국세청 범죄수사국(IRS-CI)과 합동 수사 결과, 탈취 세력이 도난당한 자산을 주로 이더리움(ETH)으로 전환한 정황을 포착했다고 밝혔습니다.

FBI와 미 수사당국은 민간 부문의 적극적인 협조를 당부했습니다.

토르노드(THORNode)와 RPC 노드 운영자, 즉시 교환소, DeFi 서비스 제공업체, 블록체인 분석 업체 등 관련 기관에 대해 북한 해킹 조직이 자금 세탁에 사용하는 지갑 주소와의 거래나 관련 유래 거래를 즉시 차단해 줄 것을 촉구했습니다.

VOA 뉴스



