미국 “북러 군사협력, 국제 비확산 체제 약화”…남북 공방 이어져

미국이 러시아와 북한의 군사협력 심화가 국제 비확산 체제를 약화시키고 추가적인 핵확산 위험을 높이고 있다고 비판했습니다. 북한은 미국과 한국의 군사훈련을 핵전쟁 연습이라고 주장했고, 한국은 북한의 핵·미사일 개발이 역내 안보를 위협하고 있다고 반박했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.

미국이 북한과 러시아의 군사협력 확대를 국제 안보와 핵 비확산에 대한 위협으로 지목했습니다.

23일 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회 제1위원회 제20차 회의에서 미국 대표는 군비통제와 비확산에 대한 미국의 공약을 재확인하면서, 국제 안보를 위협하는 주요 도전 요인들을 지적했습니다.

미국 대표는 “러시아와 북한 간 심화되는 군사협력, 이란의 무기 제공과 대리세력 및 기타 비국가 행위자에 대한 지원, 북한의 지속적인 핵·탄도미사일 프로그램 개발은 국제 비확산 체제를 약화시키고 추가적인 확산 위험을 높이고 있다”고 지적했습니다.

미국 대표는 러시아에도 핵 위험을 높이는 활동을 중단하라고 촉구했습니다.

북한은 미국과 동맹국들의 군사적 적대 행위가 한반도의 긴장을 고조시키고 있다고 맞섰습니다.

북한 대표는 지난 3월 프리덤실드와 8월 을지프리덤실드 등 미한 연합군사훈련을 거론하면서, 미국과 동맹국들이 방어적 훈련이라고 주장하더라도 본질은 북한을 겨냥한 고강도 전쟁 연습이라고 비난했습니다.

또 미국과 동맹국들이 한반도와 아시아태평양 지역의 힘의 균형을 파괴하려는 시도를 포기하지 않는 한 자위권을 더욱 강력하게 행사하겠다고 밝혔습니다.

북한 대표는 또 한국의 대북 억제 태세를 문제 삼으며, 한국의 자체 핵무기 개발이나 미국 핵무기를 이용한 대북 공격 가능성을 거론했습니다.

북한 대표는 “북한은 한국과 그 어떤 일도 할 의도나 이유가 없다”고 밝혔습니다.

이어 “그런데도 한국은 매년 미국과 함께 북한을 겨냥한 핵전쟁 연습을 벌이면서 북한에 대한 대응 조치를 공공연히 거론하고 있다”며 “핵무기 보유국을 상대로 무슨 대응 조치를 취하겠다는 것인가”라고 반문했습니다.

그러면서 “자체 핵무기를 개발하겠다는 것인가, 아니면 미국의 핵무기로 북한을 공격하겠다는 것인가”라고 물었습니다.

이 발언에 앞서 한국 측 대표는 미한 연합방위 태세가 북한의 군사적 위협에 대응하기 위한 정당한 방어 조치라고 강조했습니다.

한국 대표는 “우리 대표단은 오늘 발언할 계획이 없었지만 북한 대표단의 반복적이고 근거 없는 주장으로 인해 반박권을 행사할 수밖에 없게 됐다”고 밝혔습니다.

한국 대표는 “미한 연합방위 및 억제태세는 날로 증대하는 북한의 군사적 위협에 대응하기 위한 것이지, 그 반대가 아니다”라고 지적했습니다.

이어 북한이 다수의 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하면서 핵·탄도미사일 프로그램 개발을 계속하고 있다면서 “안보가 위협받고 있기 때문에 한국은 연합훈련을 포함한 미한 연합방위, 억제태세를 유지하고 있다”고 밝혔습니다.

한편 러시아는 이날 회의에서 북한과의 군사협력을 옹호했습니다.

러시아 대표는 “러시아가 모든 협력국 및 동맹국과 진행하는 협력이 전적으로 합법적이라는 점을 강조한다”면서 “여기에는 벨라루스, 이란, 북한과의 협력도 포함된다”고 말했습니다.

러시아 대표는 서방 국가들에 러시아의 주권적 사안에 간섭하지 말라고 요구하면서, 모든 협력은 국가와 지역, 국제 안보를 보장하기 위한 것이라고 주장했습니다.

VOA 뉴스 조은정입니다.



