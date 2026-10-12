남포 컨테이너항 ‘빼곡’…북중 무역량 증가세 반영한 듯

북한 남포 일대를 촬영한 지난 7일 자 ‘플래닛 랩스(Planet Labs)’ 위성사진에선 컨테이너 야적장 대부분이 컨테이너로 채워진 모습을 볼 수 있습니다.

특히 일부 컨테이너는 2단 이상으로 높게 쌓인 듯 바닥에 긴 그림자를 드리우고 있습니다.

또 주변 다른 날과 비교하면 컨테이너의 양과 적치 모양이 계속 변하고 있는데, 이는 이곳에서 화물의 반입과 반출이 활발하게 이뤄졌을 가능성을 보여줍니다.

지난해 10월 촬영된 이 지대의 위성사진과 비교하면 야적장의 움직임이 더 많아졌다는 사실도 알 수 있습니다.

당시엔 컨테이너가 쌓인 곳보다 빈 공간이 훨씬 많이 노출됐고, 적치 형태의 변화도 적었습니다.

북한 최대 컨테이너 항구인 남포항에는 중국에서 들어오거나 북한에서 중국 등지로 향하는 화물이 집결합니다.

따라서 중국 등 무역 거래가 활발해진 정황으로 해석됩니다.

북중 간 교역 상황을 살펴볼 수 있는 또 다른 장소는 중국 단둥의 세관 야적장입니다.

지난 10월 6일 촬영된 위성사진에는 이곳에 다수의 트럭이 있는 모습이 포착됐습니다.

단둥은 압록강을 사이에 두고 북한과 마주한 중국의 주요 접경 도시로, 이곳의 트럭 움직임은 북중 간 육상 화물 이동을 살펴볼 수 있는 단서가 됩니다.

과거 신종 코로나바이러스 감염증 사태로 국경이 완전히 봉쇄되었을 당시, 이 일대는 장기간 텅 빈 바닥만 드러낸 채 적막감에 휩싸여 있었습니다.

그러나 최근 들어선 국경 통과용 화물이 트럭 등으로 인해 매일 분주하게 움직이는 모습이 위성사진을 통해 자주 관측되고 있는 것입니다.=

이처럼 항구와 국경 세관 일대에서 화물 이동이 활발한 모습은 최근 양국 간 무역액 증가세를 고스란히 반영하는 것으로 추정됩니다.

실제로 중국 해관총서의 통계에서도 북중 무역액은 뚜렷한 증가세를 나타내고 있습니다.

올해 1월부터 8월까지 북한과 중국의 누적 무역액은 약 19억 7천만 달러로 집계됐습니다. 이는 지난해 같은 기간의 약 16억5천만 달러보다 약 19% 증가한 규모입니다.

VOA 뉴스