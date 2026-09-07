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쓸데없는 걱정을 너무 많이 하시네요, 영어로는?
2026.9.8
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쓸데없는 걱정을 너무 많이 하시네요, 영어로는?
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720p | 12.2MB
1080p | 19.7MB
‘오늘은 쓸데없는 걱정을 너무 많이 한다.’ ‘걱정도 팔자다.’ 이런 표현, 영어로 표현해 보겠습니다.
쓸데없는 걱정을 너무 많이 하시네요, 영어로는?
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