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쓸데없는 걱정을 너무 많이 하시네요, 영어로는?

쓸데없는 걱정을 너무 많이 하시네요, 영어로는?
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쓸데없는 걱정을 너무 많이 하시네요, 영어로는?

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‘오늘은 쓸데없는 걱정을 너무 많이 한다.’ ‘걱정도 팔자다.’ 이런 표현, 영어로 표현해 보겠습니다.

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