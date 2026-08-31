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달라진 환경 때문에 불편하고 어색합니다. 영어로 어떻게 말할까요?

달라진 환경 때문에 불편하고 어색합니다. 영어로 어떻게 말할까요?
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달라진 환경 때문에 불편하고 어색합니다. 영어로 어떻게 말할까요?

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오늘은 "달라진 환경 때문에 불편하고 어색하다"를 영어로 어떻게 표현하는지 배워보겠습니다.

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