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달라진 환경 때문에 불편하고 어색합니다. 영어로 어떻게 말할까요?
2026.8.31
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달라진 환경 때문에 불편하고 어색합니다. 영어로 어떻게 말할까요?
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오늘은 "달라진 환경 때문에 불편하고 어색하다"를 영어로 어떻게 표현하는지 배워보겠습니다.
달라진 환경 때문에 불편하고 어색합니다. 영어로 어떻게 말할까요?
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