[기자문답] 선박 추적 사이트에 포착되는 북한 선박들

최근 VOA는 북한 선박들의 움직임을 추적해 잇따라 보도하고 있는데요. 오늘은 이런 선박을 어떻게 식별하고 위치를 추적하는지, 그 과정을 함께 살펴보겠습니다. 함지하 기자 나와 있습니다. 먼저, 최근 북한 제재 선박들이 또 포착된 소식부터 살펴보죠.

기자) 네, VOA가 선박 위치정보를 분석한 결과 최근 일주일 사이 북한 해역을 벗어나 운항한 북한 선박 6척을 확인했습니다. 이들 대부분은 유엔 제재 대상 선박으로, 다른 나라 항구에 입항하면 억류되거나 자산이 동결될 수 있는 선박들입니다. 그래서 정상적인 국제 운항이 쉽지 않은데도 공해상과 중국 근해 등에서 운항하는 모습이 확인된 것입니다.

진행자) 그런데 궁금한 건 이런 선박들을 어떻게 찾아내고 기사화까지 할 수 있는 건가요?

기자) VOA가 기사에서 자주 인용하는 곳이 마린트래픽(MarineTraffic)이라는 선박 위치정보 서비스입니다. 쉽게 말해 전 세계 선박들의 현재 위치를 지도 위에 보여주는 서비스인데요. 마린트래픽이 가장 널리 알려져 있지만, 이와 비슷한 기능을 제공하는 서비스도 여러 곳 있습니다. VOA는 이런 공개된 선박 위치정보를 토대로 북한 선박의 움직임을 확인하고 있습니다.

진행자) 그럼 이런 마린트래픽과 같은 선박 추적 서비스는 누구나 이용이 가능한 건가요?

기자) 그렇습니다. 기본적인 선박 위치는 일반인도 인터넷에서 쉽게 확인할 수 있습니다. 추적하고자 하는 선박의 고유 번호나 이름을 알면 지도에서 현재 위치를 파악할 수 있고요. 지도를 열어서 현재 특정 바다에 어떤 선박이 있는지도 알 수 있습니다. 그밖에 과거 항적이나 보다 자세한 운항 기록 등도 확인이 가능한데, 유료인 경우도 있습니다.

진행자) 선박의 위치 정보는 어떻게 확인되는 건가요?

기자) 선박에는 AIS, 즉 선박자동식별장치가 설치돼 있습니다. 이 장치는 선박의 이름과 고유 식별번호인 IMO 번호, 현재 위치와 속도, 항로 같은 정보를 계속 외부로 송신합니다. 원래 목적은 다른 선박이나 항만 관제기관이 서로의 위치를 확인해 충돌을 막고 안전하게 항해하도록 하기 위한 것입니다. 마린트래픽 같은 서비스는 전 세계 해안에 설치된 AIS 수신기와 위성을 통해 이런 신호를 받아 선박의 위치를 지도에 표시합니다.

진행자) 그렇다면 모든 북한 선박이 이렇게 확인되는 건 아닐 것 같은데요.

기자) 맞습니다. AIS를 꺼버리면 위치 신호가 잡히지 않기 때문에 사실상 추적이 어렵습니다. 실제로 VOA가 이번에 확인한 북한 선박들도 대부분 항해 내내 위치가 보인 것이 아니라, 일부 구간에서만 잠깐씩 신호가 포착됐습니다. 나머지 시간에는 AIS를 끈 채 운항한 것으로 보입니다.

진행자) 처음부터 계속 끄고 운항하면 될 텐데, 왜 잠깐씩 켜는 걸까요?

기자) 정확한 이유는 확인되지 않았습니다. 다만 VOA가 오랫동안 북한 선박을 추적해 보면 일정한 패턴이 있습니다. 한국과 일본 사이 대한해협을 통과할 때나 중국 연안처럼 선박 통행량이 많은 해역에서는 AIS가 잠시 켜지는 경우가 반복해서 확인됩니다. 안전을 위한 것인지, 연안 당국의 요구 때문인지는 알 수 없지만, 충돌 위험이 큰 해역에서만 제한적으로 사용하는 것으로 추정됩니다.

진행자) 원래 AIS는 계속 켜둬야 하는 장치 아닌가요?

기자) 그렇습니다. 국제해사기구, 즉 IMO는 일정 규모 이상의 선박이 AIS를 상시 작동하도록 규정하고 있습니다. 해적이 자주 출몰하는 특별한 해역처럼 예외적인 상황이 아니라면 계속 켜두는 것이 원칙입니다. 따라서 북한 선박처럼 AIS를 대부분 끄고 일부 구간에서만 사용하는 것은 국제 해상안전 규정을 위반하는 운항 방식으로 볼 수 있습니다.

진행자) 결국 AIS를 끄면 안전에도 문제가 생기는 거군요.

기자) 그렇습니다. AIS는 바다 위에서 서로의 위치를 알려주는 일종의 내비게이션 역할을 합니다. 이 신호가 꺼져 있으면 다른 선박은 레이더나 육안에 의존해야 하기 때문에 충돌 위험이 커질 수 있습니다. 특히 북한 화물선들은 선령이 오래된 경우가 많아 안전에도 취약한데요. 실제로 VOA가 확인한 결과 최근 10여 년 동안 중국 해역 등에서 침몰한 북한 선박 9척 가운데 상당수가 충돌 사고와 관련된 것으로 파악됐고, 인명 피해가 발생한 사례도 있었습니다.

진행자) AIS를 끄면 처벌을 받습니까?

기자) 원칙적으로는 국제 규정 위반이지만, 공해상에서 이를 즉시 단속하거나 처벌하기는 쉽지 않습니다. 다만 항만에 입항할 경우 문제가 될 수 있고, 제재 위반 여부를 판단하는 근거로 활용되기도 합니다.

진행자) 오늘은 북한 선박을 추적하는 데 활용되는 마린트래픽과 AIS 시스템에 대해 알아봤습니다.