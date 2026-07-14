제81차 유엔총회서도 북한 인권 논의…결의안 채택 여부 주목

오는 9월 개막하는 제81차 유엔총회에서 북한 인권 문제가 다시 공식 의제로 다뤄질 예정입니다. 유엔 사무총장의 북한 인권 종합보고서와 북한인권 특별보고관의 보고서도 제출됩니다. 함지하 기자가 보도합니다.

유엔이 제81차 유엔총회 ‘예비 의제 목록’에 북한 인권 문제를 포함시켰습니다.

유엔 사무국은 오는 9월 개막하는 유엔총회를 앞두고 공개한 이 목록에서 “유엔총회는 지난 80차 회기 때 제81차 회기에서도 북한의 인권 상황에 대한 검토를 계속하기로 결정했다”고 밝혔습니다.

그러면서 “이를 위해 유엔 사무총장에게 북한 인권 상황에 대한 포괄적인 보고서를 제출하도록 요청했다”고 설명했습니다.

이어 북한인권 특별보고관에 대해서도 “계속해서 조사 결과와 권고안을 보고하고, 유엔 북한인권조사위원회(COI)의 권고 이행을 위한 후속조치에 대해서도 보고할 것을 요청했다”고 덧붙였습니다.

실제로 이번 예비 의제 목록에는 제81차 유엔총회에 제출될 문서로 유엔 사무총장의 북한 인권 보고서와 북한인권 특별보고관의 보고서가 명시됐습니다.

북한 인권 문제는 유엔총회 인권 담당 제3위원회에서 매년 논의돼 왔습니다.

유엔총회는 이후 북한의 조직적이고 광범위한 인권 침해에 대한 우려와 개선 촉구 등의 내용을 담은 북한인권결의안을 채택해 왔습니다.

지난해 12월에도 북한 내 인권 침해를 규탄하고 북한 당국에 인권 상황 개선을 촉구하는 내용의 북한인권결의안이 채택됐습니다.

유엔총회는 지난 2005년부터 매년 북한인권결의안을 채택해 왔으며, 2016년부터는 컨센서스, 즉 표결 없이 합의 방식으로 이를 통과시키고 있습니다.

따라서 올해 제81차 유엔총회에서도 예년과 같은 방식으로 북한인권결의안이 채택될지 주목됩니다.

VOA 뉴스 함지하입니다.