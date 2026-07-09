국무부 “미한일 외교장관, 완전한 북한 비핵화 공동 의지 재확인”

미국과 한국, 일본의 외교 수장들이 북한의 완전한 비핵화에 대한 공동 의지를 재확인했습니다.

미 국무부는 8일 보도자료를 통해 마코 루비오 국무장관이 7일 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(NATO) 정상회의를 계기로 조현 한국 외교부 장관과 모테기 도시미쓰 일본 외무상과 만났다며 이같이 전했습니다.

국무부에 따르면, 3국 외교 수장들은 아울러 북한의 악의적인 사이버 활동 및 정보기술(IT) 인력 활동을 억제하기 위한 3국 간 협력을 강화하기로 했으며, 납북자, 억류자, 미송환 국군포로 및 이산가족 문제의 즉각적인 해결을 위한 의지를 재확인했습니다.

또한 3국 외교 수장들이 타이완 해협의 평화와 안정 유지의 중요성을 강조하고, 타이완 주변에서 점점 빈번해지는 불안정 조장 행위에 대해 우려를 표명했습니다.

이들은 또 양안 문제의 평화적 해결을 촉구했으며, 특히 무력이나 강압에 의해 일방적으로 현상을 변경하려는 어떠한 시도에도 반대했습니다.

3국 외교 수장들은 심화된 3국 협력이 공동의 경제적 번영에 실질적으로 기여하고 자유롭고 개방된 인도-태평양 지역의 안전, 안보 및 번영을 증진한다는데 점을 강조했습니다.

또 경제적 강압과 정치적 목적을 위한 공급망의 무기화에 대한 반대 입장을 재확인하고 핵심 공급망의 위험을 적절히 관리하고 다변화하겠다는 약속을 재확인했습니다.

이와 함께 항행의 자유를 수호하기 위한 3국 협력을 약속하고 국제 재난 구호를 포함한 새로운 분야의 3국 협의를 환영했습니다.

3국 외교 수장들은 2025년 9월 22일 미·한·일 3국 공동성명과 도널드 트럼프 대통령이 다카이치 일본 총리와 가졌던 2025년 3월 정상회담 및 같은 해 11월 13일 한국의 이재명 대통령과의 공동 팩트 시트에 각각 반영된 공약들을 재확인하며, 모든 급에서의 3국 회담을 지속해 나가기로 약속했습니다.

한편 한국 외교부도 7일 ‘한미일 외교장관회의 결과’ 보도자료에서 “3국 장관들은 한반도 정세에 대한 평가를 공유하고, 북한의 불법 사이버 활동 대응을 포함, 대북정책 관련 긴밀한 공조를 유지해 나가기로 했다”고 밝혔습니다.

아울러 “3국 장관들은 한반도 비핵화 원칙을 견지하는 가운데, 대화와 외교를 통한 한반도 평화‧안정 유지 노력을 지속해 나가기로 하였다”고 전했습니다.

VOA 뉴스