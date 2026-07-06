북대서양조약기구(NATO) 정상들이 국방비 지출 확대 약속 이행과 우크라이나 지원 문제에 초점을 맞춘 정상회의에 참석하기 위해 7일과 8일 튀르키예 앙카라에 모입니다.

지난해 정상들은 각 회원국이 2035년까지 국내총생산(GDP)의 최소 5%를 국방비로 지출하기로 합의했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 동맹국들이 국방비를 더 많이 지출하고 미국에 대한 의존도를 줄이라고 요구해 왔습니다.

매튜 휘태커 나토 주재 미국 대사는 정상회의를 앞두고 기자들을 만나 트럼프 대통령이 동맹국들이 가능한 한 빨리 방위비 지출 목표를 달성하기를 기대한다고 말했습니다.

휘태커 대사는 “이번 앙카라 정상회의는 정말로 우리 동맹국들이 나서야 할 때”라고 말했습니다.

마르크 뤼터 나토 사무총장은 방위비 지출 목표를 향한 진전을 강조하면서, 유럽 동맹국들과 캐나다가 지난 1년 동안 기록적인 수준의 국방비 증액을 이뤘다고 말했습니다.