베네수엘라 강진 사망자 최소 589명...3000명 부상

베네수엘라에서 현지 시간 24일 발생한 강력한 지진의 사망자가 계속 늘어 589명에 이르렀습니다.

델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령은 국영 텔레비전 연설을 통해 이 같은 사실을 밝히고, 부상자는 3천 명 가량이라고 설명했습니다.

베네수엘라 구조 당국은 생존자 구조 작업을 진행 중입니다.

미국 정부는 대규모 군과 민간 자원을 파견해 수색, 구조 작업을 돕고, 인도적 지원에도 나섰습니

미국 국방부는 남부사령부를 통해 구조에 필요한 함정과 항공기, 병력을 파견한다고 밝혔고, 국무부는 베네수엘라 임시정부에 1억 5천만 달러 규모의 긴급 지원 패키지를 제공할 것이라고 발표했습니다.

이번 지진의 진앙지는 베네수엘라 수도 카라카스에서 서쪽으로 160킬로미터 떨어진 지역으로, 규모 7.5와 7.2의 지진이 1분 간격으로 이어졌습니다.

로드리게스 베네수엘라 임시 대통령은 베네수엘라 북부 카리브해 연안의 라과이라 주가 가장 큰 피해를 입었다면서, 가장 중요한 임무는 생명을 구하는 것이며 붕괴된 건물에 갇힌 사람들을 구조하는데 집중하고 있다고 밝혔습니다.

앞서 마코 루비오 미국 국무장관은 소셜미디어 X에 올린 글에서 "미국은 이번 참혹한 지진으로 큰 피해를 입은 베네수엘라 국민들에게 깊은 애도를 표한다"면서, "미국은 이 어려운 시기에 베네수엘라 국민들과 함께하며, 트럼프 대통령의 지시에 따라 국무부는 즉시 수색구조팀과 의료 자원, 인도적 지원을 베네수엘라에 파견한다"고 밝혔습니다.

한편 로드리게스 임시 대통령은 미국과 다른 국가들의 도움에 감사를 표하며, 멕시코, 엘살바도르, 카타르, 도미니카공화국에서도 구조대와 긴급 대응 인력이 오고 있다고 말했습니다.

베네수엘라 적십자사는 국가의 보건 및 교통 인프라에 심각한 피해가 발생했고, 전력과 통신 서비스가 중단되었다며, 수색과 구조, 긴급 대피소와 응급 의료 서비스 지원이 가장 시급하다고 밝혔습니다.

VOA 뉴스