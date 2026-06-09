케냐 내 ‘미 에볼라 격리 시설’ 현지 거센 반발…시위 확산·법적 공방

미국 정부가 에볼라에 노출된 미국 국민을 격리하기 위해 케냐에 센터를 건립하려는 계획과 관련해

현지에서 거센 반발 시위와 법적 공방이 이어지고 있습니다.

케냐 경찰은 9일 케냐 중부 지역의 나뉴키에서 수백 명의 시위대를 해산하기 위해 최루탄과 물대포를 발사했습니다.



이곳은 미국이 에볼라에 노출된 미국 국민들을 수용할 격리 센터를 건립하려는 지역입니다.

이번 시위는 라이키피아 공군기지 내에 지어질 예정인 50병상 규모의 격리 시설을 저지하기 위해 발생했습니다. 지난주 나뉴키에서 열린 시위에서는 2명의 사망자가 발생했었습니다.

케냐 고등법원은 케냐 변호사협회와 헌법 감시 단체가 제기한 소송에 따라 해당 부지의 공사를 중단하고 외국인 환자의 입국을 금지하는 명령을 두 차례 내렸습니다.

지난주 윌리엄 루토 케냐 대통령은 정부가 격리 센터를 설립함으로써 "옳은 일"을 하고 있다고 강조했습니다. 현재 케냐 내에서 보고된 에볼라 감염 사례는 없습니다.

이와 관련해 지난달 미국 정부 관계자들은 해외에서 에볼라에 노출된 미국 국민들을 본국으로 이송하는 대신 케냐에 마련될 격리 시설로 보낼 계획이라고 밝혔습니다.

트럼프 행정부는 에볼라 감염자가 미국 영토로 들어오는 것을 "결코 허용할 수 없으며, 허용하지도 않을 것"이라는 입장을 밝혔습니다. 미국 정부는 현재 격리센터 건립에 대한 현지 반대 여론을 해결하기 위해 케냐 정부와 협력하고 있다고 밝혔습니다.

아울러 미국은 케냐가 이번 계획에 합의한 직후 케냐의 에볼라 방역 대비태세를 지원하기 위해

1천 350만 달러를 제공하겠다고 약속했습니다.

승인된 백신이나 치료제가 없는 희귀 변종 에볼라 바이러스로 인해 발생한 이번 사태는 지난 5월 15일 콩고민주공화국 동부 지역에서 처음 선포되었습니다.

최신 보고에 따르면 지난 7일 기준으로 에볼라 확진자 약 550명 가운데 최소 101명이 사망했습니다. 이웃 국가인 우간다에서도 19명의 감염 사례가 보고된 상황에서 케냐는 아직 감염 확진자가 없는 상태입니다.

한편 미국 정부는 이번 에볼라 확산 과정에서 미국인 여러 명이 바이러스에 노출됐다고 밝혔으며,

이들 중 6명은 독일의 의료 시설로 이송됐고, 이들 가운데 1명이 양성 반응을 보였으며, 또 다른 1명은 체코공화국으로 이송돼 격리됐습니다.

VOA 뉴스입니다.