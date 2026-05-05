연결 가능 링크
메인 콘텐츠로 이동
메인 네비게이션으로 이동
검색으로 이등
한반도
세계
미국 이란 공격 개시
VOD
라디오
프로그램
주파수 안내
Follow Us
언어 선택
검색
Live
Live
검색
이전
다음
속보
한반도
로버트 킹 전 대사 인터뷰 - "외부 정보 들으면 목숨을 잃을 수도"
2026.5.6
Embed
로버트 킹 전 대사 인터뷰 - "외부 정보 들으면 목숨을 잃을 수도"
Embed
The code has been copied to your clipboard.
width
px
height
px
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:00:19
0:00
다운로드
240p | 433.2kB
360p | 552.3kB
480p | 777.7kB
720p | 1.1MB
1080p | 1.7MB
로버트 킹 전 대사 인터뷰 - "외부 정보 들으면 목숨을 잃을 수도"
공유
공유
VOA 한국어 TV 프로그램
VOA 한국어 라디오 프로그램
XS
SM
MD
LG