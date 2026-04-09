살몬 보고관 "북한과 대화서 인권 배제 말아야…우크라 당국에 북한군 포로 강제송환 금지 촉구"

유엔 북한인권 특별보고관이 향후 어떤 형태의 대북 대화에서도 인권을 배제해서는 안 된다며, 과거 인권을 제쳐두고 북한과 대화한 결과 아무것도 얻지 못했다고 강조했습니다. 엘리자베스 살몬 유엔 북한인권 특별보고관을 조상진 기자가 인터뷰했습니다.

살몬 보고관은 VOA와의 화상 인터뷰에서, "지금껏 인권을 배제한 북한과의 대화는 효과가 없었으며, 우리는 그 대가로 아무것도 얻지 못했다"면서, 북한의 핵과 미사일 같은 대량살상무기 증강 문제 못지 않게 인권 문제를 주요 의제로 삼아야 북한 문제를 실질적으로 해결할 수 있다고 강조했습니다.

살몬 보고관은 또 책임 규명과 관련해 유엔 북한인권조사위원회(COI) 보고서 발표 12년이 지났지만 국제형사재판소(ICC) 회부 등 국제적 차원의 진전이 없는 상황에서도 피해자들은 국내 사법제도를 통해 계속 싸우고 있다고 강조했습니다.

올해 도쿄지방법원이 북한 정부에 피해 배상을 명령한 것과 한국 내 억류 전쟁포로 가족들의 소송을 그 사례로 제시하며, "아무것도 이루어지지 않는다는 서사는 사실이 아니다"라고 일축했습니다.

우크라이나 전선에서 포로로 붙잡힌 북한군 병사 문제에 대해서는, 이들이 북한으로 송환될 경우 고문·처형·강제노동의 위험에 처하고 북한 내 가족들도 위험에 노출될 수 있다며 우크라이나 당국에 강제송환 금지 원칙(non-refoulement) 준수를 촉구했다고 밝혔습니다.