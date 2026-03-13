문답으로 풀어보는 「한미전략적투자특별법」

이번에 한국 국회를 통과한 대미투자특별법은 무엇인가요?

2026년 3월 12일 한국 국회 본회의에서 「대한민국과 미합중국 간 전략적투자의 운영 및 관리를 위한 특별법」, 줄여서 ‘한미전략적투자특별법’이 통과됐습니다.

이 법은 한국과 미국 간 전략적 투자를 안정적이고 체계적으로 추진하기 위한 법적·제도적 기반을 마련하는 것이 목적입니다.

왜 이 법이 만들어졌습니까?

지난해 11월 14일 양국 정부는 「한미 전략적 투자 MOU」를 체결했습니다. 이후 양국 합의를 실제 투자로 이어가고, 관세 합의와 전략적 산업 협력을 안정적으로 실행하기 위해 국내법적 기반을 마련할 필요가 있어 특별법이 제정되었습니다. 쉽게 말해, 양국 간 합의를 현실화하고, 한국 기업의 미국 투자 절차를 법적으로 뒷받침하기 위해 만들어진 법입니다.

법안은 어떤 과정을 거쳐 통과되었나요?

MOU 서명 직후 한국 정부와 국회는 신속히 특별법안을 마련하여 2025년 11월 26일 발의했습니다. 이후 의원들의 관심 속에서 총 8개의 법안이 추가 발의되었고, 여야 합의로 특별위원회를 구성해 약 한 달간 심사를 진행했습니다. 최종적으로 2026년 3월 12일 본회의에서 의결되어 약 4개월 만에 법안이 통과되었습니다.

법안의 핵심 내용은 무엇인가요?

정의 – 전략적 투자는 한국이 전략적 산업 분야(조선, 반도체, 의약품, 핵심 광물, 에너지, AI, 양자컴퓨팅)에 약정한 2,000억 달러 대미 투자와, 조선 분야 민간투자·보증·선박금융 등 1,500억 달러 조선협력투자를 포함합니다.

투자 원칙 – 상업적 합리성을 기본으로 추진하되, 국가안보나 공급망 안정 등 불가피한 경우 국회 소관 상임위원회 동의를 전제로 추진할 수 있습니다.

추진 체계 – 신설되는 한미전략투자공사 운영위원회와 산업통상부 사업관리위원회를 중심으로 사업 검토, 심의, 국회 보고, 미국과의 협의 절차가 체계적으로 진행됩니다.

안전장치 – 연간 200억 달러 한도 내 투자 집행, 외환시장 영향 고려, 투자 원리금 회수 어려움 시 현금흐름 조정 등 안전장치를 법률로 명시했습니다.

공사·기금 설치 – 2조 원 규모 한미전략투자공사를 한시적으로 설립하고, 투자 재원 관리를 위해 한미전략투자기금을 운영합니다. 기금은 대미투자와 조선협력투자용 계정을 구분해 관리합니다.

이번 법안 통과가 의미하는 바는 무엇인가요?

이번 법안으로 한국 기업의 미국시장 진출 기회 확대, 전략 산업 협력 강화, 글로벌 공급망 안정화가 가능해집니다. 또한 양국 간 신뢰를 법적으로 재확인함으로써, 향후 조선·에너지 등 전략 산업 분야에서 양국이 상호 이익을 얻는 협력 체계를 구축할 수 있습니다.

VOA 뉴스