한국 해병대, 50년 만에 전작권 회복…'준4군 체제' 전환 본격 추진

한국 해병대가 주요 부대인 1·2사단의 작전통제권을 50년 만에 다시 회복합니다.

안규백 한국 국방부 장관은 지난달 31일 서울 용산구 국방부에서 ‘준4군 체제로의 해병대 개편’ 추진 방향 브리핑을 열고 이같이 밝혔습니다.

안 장관은 “현재 육군2작전사령관 작전통제를 받는 해병대1사단의 작전통제권은 선제적으로 2026년 말까지 원복을 완료할 것”이며 “ 육군수도군단 작전통제를 받는 해병대2사단의 작전통제권도 2028년 내에 돌려줌으로써 해병대가 온전하게 예하 부대에 대한 작전통제권을 행사하도록 하겠다”고 말했습니다.

이로써 해병대는 준4군 체제 전환에 본격 시동을 걸게 됩니다.

안 장관은 “준4군 체제란 해병대를 지금과 같이 해군 소속으로 하되, 해병대사령관에게 각 군 참모총장에 준하는 수준의 지휘·감독권을 부여함으로써 그 독립성을 보장하는 것”이라고 설명했습니다.

이번 개편안은 이재명 한국 대통령의 대선 공약으로, 해병대가 예하 부대에 대한 지휘·감독권을 온전히 행사할 수 있도록 하는 데 목적이 있습니다

한국 해병대는1973년 주요 부대의 작전권이 육군으로 이관된 이후 독립성 확보를 지속적으로 요구해 왔습니다.

VOA 뉴스