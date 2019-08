Everyday Grammar: Assure, Ensure, Insure (Assure, Ensure, Insure 구별)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 발음도 비슷하고 의미도 유사한 assure, ensure, 그리고 insure가 각각 어떻게 다른지 아시나요? 오늘 강좌에서 알기 쉽게 설명해드리겠습니다.

카베와 루시아의 대화로 강좌를 시작합니다.

카베: Since we’re on the topic of homophones, I thought we could talk about INSURE, ENSURE and ASSURE. (우리가 동음이의어[homophone]를 주제로 다룬 이래, 저는 INSURE, ENSURE, 그리고 ASSURE에 대해 이야기할 수 있겠다고 생각했어요. )

루시아: But those aren’t really homophones. (하지만 그 단어들은 사실 동음이의어들이 아니잖아요.) Those are commonly confused words. (흔히 혼동되는 어휘들이죠.)

카베: Yeah, that’s what I meant. (네, 제 말이 그 뜻이었습니다.) They’re confusing... words. (그것들은 헷갈리는... 단어들이죠.)

▪ Insure(보호하다·보험들다), Assure(장담하다·확언하다), Ensure(보장하다)

대화가 계속됩니다.

루시아: It’s simple to learn the difference. (그 차이를 배우는 건 간단해요.) I ASSURE you. (제가 당신께 장담합니다.)

카베: I don’t get it. (무슨 말인지 모르겠어요.)

루시아: Well, I was trying to remove any doubt or anxiety you might be feeling right now though encouragement. (저는 격려를 통해, 지금 당신이 느끼고 있을지 모를 의심이나 불안을 없애주려던거예요.) Did it work? (효과 있었나요?)

카베: Not really. (아니 별로요.)

루시아: But that’s what ASSURE means. (하지만 그게 ASSURE가 뜻하는 바예요.) It’s something you do to help create certainty in others. (다른 사람에게 확신이 들도록 돕는 거죠. )

예문) Meg assured her sister that she looked good in her prom dress. (맥은 여동생에게 프롬[고교 졸업 파티] 드레스가 잘 어울린다고 장담했다.)

카베: Hmm ... I don’t know. (흠 ... 모르겠어요.)

루시아: Listen, I can ENSURE that you’ll learn the difference between these three words today. (들어보세요, 저는 당신이 오늘 이 세 단어들의 차이점을 배울 것이라고 보장할 수 있어요. )

카베: See, that’s the confusing part ASSURE... ENSURE... (보세요, 그게 혼동스런 부분이라고요 ASSURE... ENSURE... )

루시아: Don’t worry! (걱정 마세요!) To ENSURE is to make sure something happens, to guarantee it. (ENSURE는 무언가 일어날 것을 확실히 하는 거예요, 보장하는 거죠.) When I said I could ENSURE you would learn something, (당신이 무언가 배울 것을 제가 ENSURE할 수 있다고 말했을 땐,) I meant that I could guarantee you would learn something. (당신이 무언가 배울 것을 보장할 수 있었다는 뜻인거죠.)

예문) I need to study to ensure I get a good grade. (나는 좋은 점수를 보장하기 위해 공부해야 한다.)

카베: Hmm.... So, basically, you’re ASSURING me by saying you’ll ENSURE that I learn the difference? (음.... 그러니까, 기본적으로, 제가 그 차이점을 배울 것을 보장한다고 말함으로써 제게 장담하시는 건가요?)

루시아: Exactly! (맞아요!)

카베: What about INSURE? (INSURE는 어떤가요?)

루시아: That’s an easy one. (그건 쉬운 거예요.) Most commonly INSURE means to provide financial protection to a person, place or thing. (대게 INSURE는 재정적 보호를 사람, 장소, 사물에 제공한다는 뜻입니다.)

예문) You need to insure your car before you can drive it. (차를 운전하기 전에 보험부터 들어야한다.) *insurance: 보험

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.