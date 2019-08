Everyday Grammar: Eager vs. Anxious

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. eager와 anxious는 모두 감정적으로 고조된 상태를 표현합니다. 그러나 각각 긍정/부정적인 의미로 쓰기 때문에 구별해야 됩니다. 오늘 강좌에서 알기 쉽게 설명해드리겠습니다.

카베와 루시아의 대화로 강좌를 시작합니다.

카베: The new Star Wars movie is coming out soon. (스타워즈 새 영화가 곧 나와요.) I’m so ANXIOUS to see it! (저는 그 영화를 보는데 매우 ANXIOUS합니다.)

루시아: You are? (그러세요?) Why? (왜죠?)

카베: Well, duh. (음, 아시잖아요.) It’s arguably one of the greatest movie franchises out there. (주장하건대, 지금까지 나온 가장 훌륭한 영화 프랜차이즈 중 하나라고요.) And I heard that the latest one is the best one of the series! (그리고 최신작은 시리즈 최고 가운데 하나라고 들었습니다.)

루시아: You sound excited. (흥분하신 걸로 들려요.)

카베: I am! (흥분했어요!)

루시아: But you’re ANXIOUS? (하지만 ANXIOUS하다고요?)

카베: That’s what I said. (그게 제가 한 말이죠.)

루시아: I think you’ve got your adjective mixed up! (형용사를 뒤바꾸셨다고 생각해요.)

▪ Eager와 Anxious

형용사 ANXIOUS는 ‘걱정하는(worried)’ 또는 ‘불안해하는(nervous)’이란 뜻입니다.

부정적인 의미죠.

루시아가 카베의 이야기를 듣고 혼동한 이유입니다.

위 대화에서 카베가 사용해야할 단어는 anxious가 아니라 EAGER입니다.

‘열렬한’, ‘간절한’ 이란 뜻으로 긍정적인 의미죠. 미래에 일어날 일에 대해 흥분되고, 기쁜 감정을 표현하는 말입니다.

그러나, 일부 영어 사용자들이 anxious와 eager를 혼동하는 경우가 많습니다.

바른 사용법을 예문으로 연습하겠습니다.

예문) I’m [eager/anxious] for the school year to end, so I can finally go on vacation.

(저는 이번 학년도가 끝나길 간절히 바랍니다, 그래서 결국 휴가를 갈수 있도록요.)

위 문장에선 ‘eager’를 쓰는 게 맞습니다. 휴가를 가는데 흥분돼있기 때문입니다.

예문) I’m [eager/anxious] to see my grade. I didn’t study a lot.

(저는 제 점수를 보는 게 불안합니다. 공부를 많이 안 했거든요.)

위 문장에는 ‘anxious’를 사용해야 합니다. 공부를 많이 안 했기 때문에 긴장한 상태를 표현한 겁니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.