Everyday Grammar: Wish -Past/Present (Wish –현재/과거)

'Everyday Grammar', '매일 문법'은 짧은 동영상을 통해 미국 영어 문법을 연습하는 시간입니다. 매주 연재합니다. 실현 불가능한 일에 대한 바람은 동사 wish로 표현합니다. 그 중에서 미래 일에 관해 지난 강좌에서 배웠는데요, 오늘은 현재와 과거를 이야기 해보겠습니다.

카베와 루시아의 대화로 강좌를 시작합니다.

카베: Lucija, do you remember our last episode on WISHES about future? (미래에 대한 WISHES-wish의 복수형-를 다룬 지난 강좌 기억하세요?)

루시아: Yeah, what about it? (네, 그 중에 어떤 것에 대해서요?)

카베: Well, this episode is about WISHES in the present and the past. (자, 이번 강좌는 현재와 과거의 WISHES에 관한 것이에요.)

루시아: Oh, I wish that I had prepared more. (오, 제가 준비를 더 했었더라면 좋았겠네요.)

▪ 동사 WISH는 용법이 많습니다. 현실과 다른 상황을 원할 때 주로 사용하죠.

과거에 대한 후회를 표현할 때 WISH와 함께 과거 완료를 쓰면 됩니다.

문장 구조는 아래와 같습니다.

WISH + (THAT) + 과거완료

위에서 THAT은 생략해도 됩니다. 예문 보시겠습니다.

예문) I wish (that) I had studied harder at school. (내가 학교에서 공부를 더 열심히 했었더라면 좋았을텐데.)

위 문장은 아래와 같은 의미입니다.

I didn’t study hard at school. (나는 학교에서 공부를 열심히 하지 않았다.) Now I am sorry about that. (그것에 대해 지금 후회한다.)

다른 예문 이어집니다.

예문) I wish (that) Sam had come with me on the trip. (샘이 나와 함께 그 여행에 갔었더라면 좋았을텐데.)

위 문장의 의미는 아래와 같습니다.

I went on the trip. (나는 여행을 갔다.) Now I regret that Sam didn’t come with me. (샘이 같이 가지 않은 것이 지금 애석하다.)

또다른 예문 볼까요?

예문) I wish you hadn’t told me how the film ends. (그 영화가 어떻게 끝나는지 당신이 알려주지 않았었으면 좋았을 텐데.)

의미는 아래와 같습니다.

You told me how the film ends. (그 영화가 어떻게 끝나는지 당신이 알려줬다.) I would be happier if you hadn’t. (당신이 그러지 않았었다면 나는 더 행복했을 것이다.)

▪ WISH를 현재 일에 사용하려면, 단순 과거 시제를 씁니다.

예문) I wish I knew a second language. (내가 다른 언어를 알았으면 좋을 텐데.)

위 문장에서 ‘knew’는 ‘know’의 과거 형이죠.

I wish I lived in Paris. (내가 파리에 살았다면 좋을 텐데.)

‘lived’는 ‘live’의 과거 형입니다.

I wish it wasn’t so cold. (이렇게 춥지 않았으면 좋을 텐데.)

‘was’는 ‘is’의 과거 시제입니다.

강좌를 마치기 전에, 한 가지 기억하는 게 중요합니다. WISH의 수많은 용법을 통틀어 가정법 동사 형태인 ‘were’를 쓴다는 점입니다.

WISH 다음에는 WAS가 오지 않습니다.

‘내 키가 더 컸으면 좋을텐데’라고 말할 때 “I wish I was taller.”가 아니라, “I wish I were taller.”입니다.

익숙해지셨나요? 동영상을 다시 한번 돌려보세요. VOA 한국어방송이 전해드리는 Everyday Grammar 동영상 문법강좌, 다음 주에 다른 주제로 찾아 뵙겠습니다.